Pogba revela onde não jogaria

Paul Pogba, renomado meio-campista francês, tem sido alvo de especulações sobre seu próximo destino no futebol. Após a rescisão de contrato com a Juventus, em novembro de 2023, o jogador está sem clube, mas essa situação pode mudar em breve. Durante uma transmissão ao vivo na plataforma Twitch, Pogba revelou que está avaliando propostas. Entre os possíveis interessados, destaca-se o Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, que poderia contar com o talento do jogador na temporada de 2025.

Pogba, de 30 anos, tem sequência da carreira em risco – Isabella Bonotto/AFP

A redução da suspensão de Pogba reacende especulações

Pogba foi temporariamente suspenso após testar positivo para testosterona, enfrentando inicialmente uma punição de quatro anos. Contudo, a Corte Arbitral do Esporte reduziu sua pena para 18 meses, permitindo que ele volte aos gramados a partir de março de 2025. A decisão reacendeu os rumores sobre seu retorno a um clube de relevância internacional ou até mesmo ao Corinthians, onde a torcida já demonstra entusiasmo com a possível contratação.

O interesse do Corinthians em Pogba

Rumores sobre Pogba no Corinthians ganharam força após interações entre o jogador e membros do clube. Memphis Depay, um dos principais nomes do Timão, publicou uma chamada de vídeo com Pogba nas redes sociais, sugerindo uma possível influência em sua decisão. Em tom descontraído, Pogba chegou a afirmar que jogaria de graça no Corinthians por conta de sua amizade com Depay.

Apesar do otimismo dos torcedores, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, afirmou que, até o momento, não há negociações oficiais em andamento. No entanto, destacou que o clube está sempre atento ao mercado para reforçar posições estratégicas.

Quais são as alternativas para Pogba?

Pogba está no radar de diversos clubes, que vão desde participantes da Liga dos Campeões até ligas menos expressivas, como a russa, já descartada pelo jogador. Ele manifestou interesse em se juntar a uma equipe de alto nível, mas reconheceu que as negociações envolvem diversos fatores além de sua vontade.

Clube de elite ou projeto sólido? Pogba deve priorizar times de maior relevância competitiva, mas essa escolha pode limitar suas opções concretas.

Pogba deve priorizar times de maior relevância competitiva, mas essa escolha pode limitar suas opções concretas. Influência de amizades no futebol: A proximidade com jogadores de diferentes ligas, como Depay, pode influenciar na decisão final.

A proximidade com jogadores de diferentes ligas, como Depay, pode influenciar na decisão final. Visão de longo prazo: Mais do que o status atual do clube, Pogba pode considerar fatores como desenvolvimento de carreira e estabilidade.

Corinthians em 2025: agenda e preparativos

Enquanto aguarda definições sobre Pogba, o Corinthians segue focado na temporada do Campeonato Paulista. Em janeiro de 2025, o clube enfrentará Água Santa, São Paulo e Ponte Preta. A chegada de um jogador do calibre de Pogba seria um impulso estratégico significativo para o time.

Ainda que sua contratação pelo Timão seja incerta, a decisão de Pogba mantém o mundo do futebol atento. Os próximos meses serão cruciais para o futuro do jogador francês e para qualquer clube que garanta seus talentos dentro de campo.

