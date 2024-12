Pogba cita Memphis e diz que jogaria ‘de graça’ pelo Corinthians

Paul Pogba declarou que aceitaria jogar no “de graça” no Corinthians. Em chamada de vídeo com o influenciador Luva de Pedreiro, durante o programa The Noite, da SBT, o meio-campista brincou ao falar do Timão.

A situação aconteceu quando o convidado ligou para o francês e o apresentador Danilo Gentili, torcedor assumido do Corinthians, aproveitou a oportunidade para questionar o jogador. Em meio à brincadeira, com notas de dinheiro na mão, Gentili perguntou quanto Pogba gostaria para jogar no time brasileiro.

Pogba respondeu: “Nada, zero. Quero jogar com o (Memphis) Depay. Jogo pelo amor no futebol”.

Luva de Pedreiro ligando para Paul Pogba durante o programa “The Noite”, do SBT, e o jogador falando que jogaria no Corinthians ao lado Memphis Depay. Danilo Gentilli: “Quanto quer pra jogar no Corinthians?” Pogba: “Nada, zero! Jogo por amor ao futebol”pic.twitter.com/X2JcmLvS4Q — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) December 12, 2024

Apesar do tom humorístico, a declaração traz o meia novamente aos holofotes. O jogador campeão do mundo pela França em 2018 está fora dos gramados desde setembro de 2023, quando foi suspenso por doping após testar positivo para testosterona em um jogo da Juventus, seu ex-clube.

Inicialmente punido com quatro anos, o francês conseguiu uma redução para 18 meses na Corte Arbitral do Esporte (CAS). Desse modo, Pogba estará apto a retornar ao campo em março de 2025.