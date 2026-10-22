PLACAR lançou o filme “O jogo da minha vida”, nesta quinta-feira, 22, durante a 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, na zona oeste da capital paulista. O curtarevisita a histórica conquista do São Paulo Futebol Clube em 1992: o Mundial de Clubes em Tóquio.

O feito, que iria se repetir em 1993 com o bicampeonato, transformou a forma como o Brasil passou a enxergar o torneio mundial e projetou não somente o clube internacionalmente, mas o futebol brasileiro. Na esteira das conquistas são-paulinas, o Brasil ainda seria tetracampeão do mundo em 1994. A cobertura da revista Placar, com repórter e fotógrafo em Tóquio, registrou os bastidores e eternizou a memória dessa conquista marcante para o futebol brasileiro.

“O jogo da minha vida” é apresentado pelo Ministério da Cultura (PRONAC 257612), via Lei Federal de Incentivo à Cultura, conhecida popularmente como Lei Rouanet, com patrocínio da Tecnobank, produção da revista PLACAR e produção associada da Coala Filmes. O filme é uma realização do PLACAR.doc, núcleo de narrativas cinematográficas da revista PLACAR a partir do acervo fotográfico e do catálogo diversificado com mais de 10 milhões de ítens.

Quem conta a história no filme é o ex-jogador Raí, com filmagens exclusivas e inéditas feitas em Paris em fevereiro de 2026. O curta-metragem é o segundo produzido pela revista PLACAR em 56 anos de história, honrando o compromisso de criar conteúdos exclusivos a partir do acervo de PLACAR e conexões com os principais clubes de futebol do Brasil. Preservando a memória afetiva de momentos históricos, ouvindo atletas, jornalistas e torcedores. “Parem as máquinas!”, já disponível no YouTube e exibido no 16oCINEfoot – Festival de Cinema de Futebol, foi o primeiro.

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O projeto mescla o arquivo de PLACAR com filmagens inéditas em VHS feitas em 1992 pelo goleiro Marcos Bonequini, além de um primoroso trabalho de animação feito pela Coala Filmes. O jogo contra o Barcelona em Tóquio foi transformado em anime, inspirado nos clássicos mangás japoneses e na série “Capitão Tsubasa”. O narrador Magno Nunes fez uma narração exclusiva para o filme, que também conta com desenho de som e música inédita d´O Grivo. A mixagem é de Ricardo Zollner e a montagem é de Bruna Callegari, que também assina o roteiro junto com o diretor Piero Sbragia e a finalização.

A conquista do São Paulo representou a ascensão definitiva do futebol brasileiro ao cenário internacional, legitimando a Libertadores da América como caminho obrigatório para a glória dos clubes brasileiros no Campeonato Mundial. Após conquistar a América, o São Paulo, consequentemente pôde disputar o torneio no Japão.

No vestiário da partida, um episódio registrado pela Placar eternizou a conquista tricolor: “No vestiário do campeão, só o fotógrafo Ricardo Corrêa, da Placar, fazia a festa. Depois de retratar a celebração dos jogadores, pediu para o técnico posar com a taça. Visivelmente desconcertado, ainda sem cair a ficha, Telê perguntou: ‘Qual delas?’ Ricardo respondeu de bate-pronto: ‘As duas, e sorria, seu Telê, o senhor é campeão do mundo.’”

Uma parte dos oito filmes de 36 poses foi revelada lá no Japão depois do jogo. Ricardo fez uma parceria com a France Press e transmitiu as fotografias via Lifax, um equipamento de transmissão que escaneava em três cores e enviava por Telefoto. Ainda não havia internet! “Tinha um cilindro que já fazia uma leitura laser na foto. Demorava uns sete minutos cada cor, 21 minutos ao todo por fotografia. A transmissão digital só começou um ano depois, em 1993”. Algumas fotografias nunca foram reveladas, como a do lance do chapéu de Raí em Guardiola. “O jogo da minha vida” apresenta essa e outras inéditas, que nem mesmo o fotógrafo que tirou as viu.

A realização e distribuição de “O jogo da minha vida”, um documentário em curta-metragem, mobilizou mais de 50 empregos diretos e indiretos. Além de ser a identidade de um país, a cultura também é indústria e fomenta a economia. No filme estão mais de 100 fotografias do acervo de PLACAR. A maior parte dessas imagens nunca foi publicada, nunca foi vista e sequer revelada. Estavam ainda nos negativos originais da época.