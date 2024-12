A PLACAR, referência no jornalismo esportivo brasileiro, inicia 2025 com um movimento transformador. No ano de seu 55º aniversário, a marca celebra sua história enquanto se reinventa para o futuro, provando que tradição e inovação caminham lado a lado. A PLACAR de 2025 promete ser mais do que uma revista esportiva: será um hub negócios ligado ao futebol.

Com uma trajetória marcada pela cobertura dos momentos mais emblemáticos do futebol, a PLACAR entra no novo ano mais forte e conectada do que nunca. Mantendo a tradição da revista impressa, a marca aposta no digital, ampliando sua presença para dialogar com os fãs de longa data e conquistar uma nova geração de leitores e consumidores.

Para consolidar sua atuação multiplataforma, a PLACAR está investindo em novos programas, formatos inovadores e reforça sua equipe com contratações estratégicas. Essa nova fase inclui a expansão da distribuição de conteúdo, o fortalecimento dos times de marketing, digital e comercial e a realização de investimentos financeiros próprios, assegurando uma abordagem moderna e dinâmica para trazer uma nova PLACAR ao público. As primeiras contratações anunciadas são para as áreas: comercial, marketing e conteúdos digitais.

Patrícia Vidal assume como Diretora de Marketing e Plataformas Digitais. Com mais de 20 anos de experiência, atuou em empresas como Grupo Bandeirantes, Jovem Pan, Estadão e Kallas Mídia OOH, sendo reconhecida como uma das 100 maiores líderes do mercado publicitário.

Carolina Oliveira reforça o time comercial como gerente executiva de negócios. Especialista em projetos especiais e com mais de 20 anos de atuação em veículos líderes como NBCU, Paramount e Globo.

Igor Martinelli chega para fortalecer as estratégias comerciais da PLACAR como executivo de negócios. Com 13 anos de experiência em marketing e publicidade, possui passagens por gigantes como Unilever e Groupon.

Sobre a Placar

A PLACAR é uma das marcas mais icônicas do jornalismo esportivo brasileiro, com 55 anos de tradição e credibilidade. Desde 1970, tornou-se referência na cobertura do futebol, narrando momentos históricos do esporte no Brasil e no mundo, sempre com um olhar analítico e aprofundado.

Agora, a PLACAR vive uma nova fase, com investimentos significativos para fortalecer sua presença digital e conectar gerações pela paixão pelo futebol. Unindo tradição e inovação, a marca aposta em novos formatos, conteúdos interativos e uma equipe reforçada para inspirar ainda mais os amantes do esporte.

Mais do que uma publicação, a PLACAR é símbolo do futebol brasileiro, evoluindo para continuar relevante e próxima de seus leitores.