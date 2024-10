Pirotecnia do River Plate: de quanto é a multa da Conmebol?

O Atlético-MG se classificou para a final da Libertadores 2024 após empatar sem gols com o River Plate, na Argentina, na última terça-feira, 29. No entanto, o que roubou a cena foi o recebimento dos Millonarios com uma festa pirotécnica que durou mais de cinco minutos. Apesar do show, a tendência é a recepção acalorada gerar uma multa para o River.

A festa do River Plate

Segundo pessoas relacionadas à Conmebol, a média das multas relacionadas a pirotecnia gira em torno de 80.000 dólares, cerca de R$ 455.000.

UN RECIBMIENTO HISTÓRICO Y MONUMENTAL 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/nMzMrv0syc — River Plate (@RiverPlate) October 30, 2024

Este foi o valor da multa recebida pelo próprio Atlético Mineiro após a festa contra o Fluminense, pelas quartas de final da Copa Libertadores 2024.

Na ocasião, as indenizações do Galo chegaram a 1 milhão de dólares por conta de gritos homofóbicos na direção de Fábio, ex-goleiro do Cruzeiro, histórico rival dos mineiros.

Como foi o jogo

O Galo tinha a vantagem do empate após ter vencido o River Plate pelo placar de 3 a 0 na Arena MRV, uma semana antes, dia 22 de outubro.

Entretanto, isso não fez com que os jogadores do clube mineiro abdicassem da partida. Com boas chances, o Galo reclamou de um possível pênalti em cima de Deyverson, ainda no primeiro tempo, não assinalado pelo árbitro colombiano Wilmar Roldán.

No segundo tempo, a melhor chance também foi do Atlético. Após boa jogada de Hulk, Scarpa arriscou da entrada da área, mas parou na trave do goleiro Franco Armani, que ainda defendeu o rebote de Deyverson.

O River Plate foi para cima e, com a entrada da promessa Echeverri, chegou a ter boas oportunidades, mas a noite inspirada de Everson evitou que os argentinos balançassem as redes.

