AO VIVO: River Plate x Atlético pela semifinal da Libertadores

River Plate e Atlético Mineiro voltam a se enfrentam nesta terça-feira, 29, em semifinal decisiva pela Copa Libertadores. Após o Galo abrir três gols de vantagem no jogo de Belo Horizonte, a equipe brasileira enfrenta o time argentino no Monumental com mais de 80 mil torcedores e com a vantagem, podendo perder por até dois gols de diferença. A bola rola às 21h45 (de Brasília).

Os lances de River Plate x Atlético pela Libertadores: