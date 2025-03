Peru busca vitória contra a Bolívia; saiba como assistir ao jogo das Eliminatórias ao vivo

Na próxima quinta-feira, 20 de março de 2025, as seleções de Peru e Bolívia se enfrentarão em um confronto crucial pela 13ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O jogo será realizado no Estádio Nacional de Lima, no Peru, às 22h30 (horário de Brasília). Este embate promete ser decisivo para ambas as equipes, que buscam melhorar suas posições na tabela de classificação.

O Peru, atualmente na lanterna das Eliminatórias, enfrenta um momento desafiador. Com apenas uma vitória em 12 partidas, a seleção peruana acumula sete derrotas e quatro empates, totalizando 7 pontos. A equipe precisa urgentemente de uma vitória para se aproximar da zona de classificação e manter viva a esperança de participar do próximo Mundial.

Jogadores pela seleção do Peru – Fonte: Instagram/@labicolor

Como está a situação da Bolívia nas Eliminatórias?

A Bolívia, por sua vez, também enfrenta dificuldades nas Eliminatórias. Embora esteja na zona de classificação, a seleção boliviana não vive um bom momento, com duas derrotas e um empate nas últimas partidas. A equipe busca um resultado positivo fora de casa para consolidar sua posição e continuar na briga por uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

O técnico da Bolívia tem trabalhado intensamente com seus jogadores para corrigir falhas e melhorar o desempenho em campo. A expectativa é que a equipe entre em campo com uma postura mais agressiva, buscando surpreender o adversário e conquistar os três pontos.

Onde assistir ao vivo e quais são as prováveis escalações?

Os torcedores poderão acompanhar o confronto entre Peru e Bolívia ao vivo pelo canal fechado SporTV e pela plataforma de streaming Globoplay. A transmissão promete trazer todos os detalhes e emoções deste importante jogo das Eliminatórias.

As prováveis escalações para o confronto são as seguintes:

Peru: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano e Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña e Edison Flores; Gianluca Lapadula, Piero Quispe e Álex Valera.

Bolívia: Guillermo Viscarra; José Sagredo, Luís Haquín e Marcelo Suárez; Gabriel Villamil, Boris Céspedes e Ramiro Vaca; Miguelito, Carmelo Algarañaz e Henry Vaca.

Quais são as expectativas para o jogo?

As expectativas para o confronto entre Peru e Bolívia são altas, dado o contexto atual das duas seleções. Para o Peru, uma vitória é essencial para manter as esperanças de classificação, enquanto a Bolívia busca consolidar sua posição na tabela. O jogo promete ser disputado, com ambas as equipes buscando o resultado positivo.

Os torcedores esperam um espetáculo de futebol, com jogadas emocionantes e muita determinação por parte dos jogadores. A atmosfera no Estádio Nacional de Lima deve ser intensa, com a torcida peruana apoiando fervorosamente sua seleção em busca de uma vitória crucial.

