Paulistão 2025: cruzamentos e datas do mata-mata

A última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista ocorreu no domingo, 23, definindo os últimos classificados para as quartas de final e os dois rebaixados para a Série A2. Corinthians, Mirassol, São Paulo, Novorizontino e São Bernardo já estavam garantidos nas quartas de final, enquanto Palmeiras, Santos e Red Bull Bragantino asseguraram suas vagas na última rodada.

A Federação Paulista de Futebol divulgará oficialmente as datas e horários das quartas de final nesta segunda-feira, 24, às 14h30. No entanto, é esperado que os jogos ocorram em 1 e 2 de março, com as semifinais previstas para 8 e 9 de março. As finais estão definidas para os dias 16 e 27 de março.

Confira os confrontos das quartas de final:

Corinthians x Mirassol (Neo Química Arena)

Santos x Bragantino (Vila Belmiro)

São Paulo x Novorizontino (Morumbi)

São Bernardo x Palmeiras (Estádio Primeiro de Maio)

Nas semifinais, os confrontos serão definidos da seguinte forma:

Os pontos do mata-mata são somados aos da primeira fase. A lista de melhores campanhas até o momento está assim: Corinthians (27 pontos), Palmeiras e São Bernardo (23), São Paulo (19), Novorizontino e Santos (18), Red Bull Bragantino (17), Mirassol (16).

1ª melhor campanha x 4ª melhor campanha

2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Caso os quatro grandes clubes vençam no tempo regulamentar, os confrontos das semifinais seriam:

Corinthians x Santos

Palmeiras x São Paulo

Se o São Paulo avançar nos pênaltis e o Santos no tempo regulamentar, os confrontos mudariam para:

Corinthians x São Paulo

Palmeiras x Santos

Os rebaixados do Paulistão 2025

Água Santa e Inter de Limeira que já estavam na zona de rebaixamento foram os dois times que caíram para a série A2.

O Netuno terminou a fase de grupos na lanterna do Grupo C, com apenas sete pontos e uma vitória, sendo derrotado pelo Velo Clube por 1 a 0 na última rodada. A Inter de Limeira, por sua vez, encerrou sua participação na lanterna do Grupo A, sem nenhuma vitória e com sete pontos, perdendo para o Santos por 3 a 0 na rodada final.