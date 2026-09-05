Neste sábado, 5, Carlos Alberto Parreira, 83, recebeu alta após ter sido internado no último 16 de junho, no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca (RJ). O técnico da seleção brasileirão campeã do mundo em 1994 enfrentou um quadro de inflamação pulmonar.

Nesse período, chegou a ser submetido à cirurgia para cauterização de sangramento nasal, em 28 de junho, 12 dias após ter dado entrada na instituição.

A saída de Parreira do local contou com festa e homenagem, ao lado de familiares, funcionários e fãs. “É o produto final de um trabalho de 40 anos com clubes e seleção. Fico agradecido por esse carinho, que, com certeza, ajudou muito — disse o ex-treinador à TV Globo e ao ge.

“Hoje, ele vai voltar para casa, para junto de todas as pessoas que amam ele. Já tem toda uma equipe lá em casa, contratada para ajudar nos cuidados. Estará cercado da família e da equipe e recebendo a visita dos amigos. Será a melhor recuperação possível”, explicou a filha Vanessa Parreira.

Desde de 2023, o ex-técnico luta contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático. Em 2025, chegou a ser considerado em remissão, mas voltou a necessitar de tratamento oncológico com o avanço da doença.

“Carlos Alberto Parreira recebe alta após 80 dias de internação. Ele foi internado por insuficiência respiratória aguda provavelmente causada por uma toxicidade pulmonar medicamentosa. Foi submetido à ventilação mecânica invasiva, hemodiálise e uma série de procedimentos para manter a vida. Após dias muito difíceis e de extrema gravidade, todas as adversidades foram superadas por ele para alegria da família, amigos e milhares de fãs do nosso técnico”, detalhou o médico Arthur Vianna, conforme reportado pelo ge.

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Parreira é um dos nomes mais vitoriosos do futebol mundial, sendo recordista em participações em Copas do Mundo, com 6 edições. Ele comandou a Seleção Brasileira na conquista do tetracampeonato em 1994 e atuou como preparador físico no tricampeonato de 1970.