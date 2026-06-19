O ex-treinador Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, segue internado no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro. O técnico do tetracampeonato mundial da seleção brasileira está sob cuidados intensivos desde a última quarta-feira, 17, após apresentar inflamação pulmonar severa.

O hospital comunicou o atual estado de saúde de Parreira por meio de uma nota oficial, publicada nesta sexta-feira, ressaltando uma melhora na condição pulmonar, sem maiores evoluções no quadro clínico. Confira na íntegra:

“O Hospital Samaritano Barra, da Rede Américas, informa que o paciente Carlos Alberto Parreira continua internado em sua Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com quadro de inflamação pulmonar. Ele está sedado e respira com auxílio de aparelhos. No momento, seu quadro pulmonar apresenta melhora, mas ainda necessita de cuidados intensivos.

O paciente está sendo acompanhado pelo pneumologista intensivista, Arthur Vianna, e pela equipe assistencial e multidisciplinar do hospital.

Não há previsão de alta”.

Carlos Alberto Parreira vem lidando com um linfoma de Hodgkin, forma rara de câncer que atinge o sistema linfático, desde 2023. Em 2025, o ídolo do Fluminense chegou a anunciar a remissão da doença. Contudo, ela acabou retornando e fazendo com que o ex-técnico do Brasil iniciasse um processo de tratamento oncológico.