Segundo boletim divulgado pelo Hospital Samaritano Barra, na Zona Sudoeste do Rio neste sábado, 27, Carlos Alberto Parreira apresentou piora no quadro de saúde, em decorrência de uma inflamação pulmonar. Com isso, o técnico tetracampeão do mundo acabou sedado e voltou a respirar com o auxílio de aparelhos.

O hospital também informa que, nas próximas horas, ele também será submetido a procedimento cirúrgico na via áerea superior

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Parreira está internado desde o dia 16 de junho. Conforme reportado pelo portal G1, no momento, permanece estável e acompanhado pelo pneumologista intensivista Arthur Vianna e por equipe multidisciplinar.

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Ainda não há previsão de alta hospitalar.

Desde de 2023, o ex-técnico luta contra um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que se desenvolve no sistema linfático. Em 2025, chegou a ser considerado em remissão, mas voltou a necessitar de tratamento oncológico com o avanço da doença.

Carlos Alberto Parreira é um dos nomes mais vitoriosos do futebol mundial, sendo recordista em participações em Copas do Mundo, com 6 edições. Ele comandou a Seleção Brasileira na conquista do tetracampeonato em 1994 e atuou como preparador físico no tricampeonato de 1970.

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