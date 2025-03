O time secreto de Bortoleto finalmente revelado!

Gabriel Bortoleto é o mais recente piloto brasileiro a integrar o grid da Fórmula 1 em 2025. Nascido em São Paulo em 2004, ele rapidamente se destacou no automobilismo, começando sua carreira no kart ainda criança. Com apenas 20 anos, Bortoleto já conquistou uma posição de titular na equipe Sauber, com contrato até 2026, prometendo ser uma das grandes promessas do esporte.

Apesar de sua ascensão meteórica nas pistas, um detalhe curioso sobre Bortoleto chamou a atenção dos fãs: sua preferência no futebol. O jovem piloto foi associado a dois dos maiores clubes do Brasil, Flamengo e São Paulo, gerando debates acalorados nas redes sociais sobre qual seria seu time do coração.

Gabriel Bortoleto com camisa do Flamengo – Fonte: x/ Instagram -@Flamengo_en

O time de futebol de Gabriel Bortoleto

A questão sobre o time de futebol de Gabriel Bortoleto ganhou destaque após ele ser visto usando uma camisa do Flamengo. Este fato levou muitos a acreditarem que ele torce para o clube carioca. Além disso, o Flamengo celebrou uma vitória de Bortoleto na Fórmula 2 com uma publicação que reforçava essa associação.

No entanto, uma entrevista trouxe uma nova perspectiva. Durante sua participação no podcast “Pari Live Motor”, Bortoleto revelou que, embora não acompanhe muito futebol, tem uma simpatia pelo São Paulo. Esta declaração reacendeu a discussão, com torcedores do São Paulo afirmando que ele é, na verdade, um tricolor.

A trajetória de Bortoleto no automobilismo

Gabriel Bortoleto começou sua jornada no automobilismo aos seis anos, no kart. Ele rapidamente se destacou, vencendo o Open do Brasileiro de Kart em seu segundo ano. Com talento evidente, Bortoleto seguiu para a Europa, onde continuou a impressionar. Em 2018, ele alcançou o terceiro lugar no Mundial de Kart e foi vice-campeão na WSK Super Master Series, competições que já revelaram grandes nomes do automobilismo mundial.

O sucesso no kart abriu portas para Bortoleto na Fórmula 2, onde suas performances chamaram a atenção da Sauber. Agora, com sua estreia na Fórmula 1, ele carrega as esperanças de muitos brasileiros que anseiam por um novo ídolo nas pistas.

As expectativas para Bortoleto na Fórmula 1

Com sua entrada na Fórmula 1, as expectativas em torno de Gabriel Bortoleto são altas. Ele é visto como um piloto promissor, capaz de seguir os passos de grandes nomes do automobilismo brasileiro. Sua experiência na Europa e o sucesso em categorias de base são indicativos de seu potencial para competir em alto nível.

Além disso, a presença de Bortoleto na Fórmula 1 pode revitalizar o interesse do público brasileiro pelo esporte, que sempre teve uma forte tradição no automobilismo. A torcida agora é para que ele consiga se adaptar rapidamente à nova categoria e conquiste resultados expressivos.

