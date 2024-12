Palmeiras quer resposta por Andreas Pereira ainda esta semana

O Palmeiras oficializou uma proposta para contratar o meio-campista Andreas Pereira, 28 anos, atualmente no Fulham, e aguarda uma resposta do clube inglês ainda para esta semana. A informação é do site ge.

Segundo a reportagem, a oferta gira torno de 20 milhões de euros (aproximadamente R$ 127 milhões), e também inclui bônus por desempenho. O clube do jogador ainda não se manifestou sobre a transferência.

Andreas é uma peça-chave no time, especialmente após suas atuações decisivas contra Chelsea e Bournemouth. Na atual temporada ele participou de 17 jogos, marcando dois gols e sendo responsável por uma assistência.

Por que Andreas considera a proposta do Palmeiras?

Apesar de ser essencial para o Fulham, Andreas Pereira está interessado na oferta do Palmeiras. Ele autorizou seus representantes a negociar com o clube brasileiro. O Verdão está confiante de que o interesse de Andreas, combinado com seu projeto ambicioso, será crucial para o fechamento do acordo.

Conhecido no Brasil por sua passagem pelo Flamengo em 2021, Andreas vê com bons olhos o retorno ao país. Jogar em um dos maiores clubes do Brasil é uma perspectiva atraente para ele.

Desde que Dorival assumiu a seleção brasileira, também passou a ser figura constante em convocações.

Ele esteve no grupo que jogou a última Copa América e tem ganhado espaço com o treinador, tendo marcado na goleada por 4 a 0 diante do Peru, pela 10ª rodada das Eliminatórias da Copa de 2026.