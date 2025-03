Palmeiras dispara! Veja a lista atualizada de campeões do Brasileirão

O Palmeiras é o maior campeão da história do Campeonato Brasileiro, acumulando um total de 12 títulos. Suas conquistas ocorreram nos anos de 1960, 1967 (duas vezes, pela Taça Brasil e pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa), 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023. ​

Outros clubes de destaque

O Santos e o Flamengo compartilham a segunda posição no ranking de títulos, cada um com oito conquistas. O Santos dominou a década de 1960, vencendo consecutivamente de 1961 a 1965, além de 1968, 2002 e 2004. O Flamengo, por sua vez, levantou o troféu em 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019 e 2020. ​

O Corinthians aparece em seguida com sete títulos, conquistados em 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017. Já o São Paulo possui seis títulos, obtidos nos anos de 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008. ​

Clubes com quatro títulos

Outros clubes de destaque incluem o Cruzeiro, com quatro títulos (1966, 2003, 2013 e 2014), o Fluminense, também com quatro (1970, 1984, 2010 e 2012), e o Vasco da Gama, igualmente com quatro conquistas (1974, 1989, 1997 e 2000). ​

O Atlético Mineiro e o Internacional possuem três títulos cada. O Galo venceu em 1937, 1971 e 2021, enquanto o Colorado triunfou em 1975, 1976 e 1979. ​

Clubes como Grêmio, Botafogo e Bahia também marcaram presença na lista de campeões, com duas conquistas cada. O Grêmio venceu em 1981 e 1996, o Botafogo em 1968 e 1995, e o Bahia em 1959 e 1988. ​

Outros campeões incluem Athletico Paranaense (2001), Sport (1987), Coritiba (1985) e Guarani (1978), cada um com um título.

É importante notar que, em 1987, houve uma divergência sobre o campeão. O Sport é oficialmente reconhecido pela CBF como o vencedor daquele ano, embora o Flamengo também se considere campeão da mesma edição. ​

Esses dados refletem a riqueza e a competitividade do futebol brasileiro ao longo das décadas, com diversos clubes alcançando o ápice nacional em diferentes períodos.​

Fonte: pt.wikipedia.org

