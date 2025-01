Palmeiras define valor para vender mais uma joia

No cenário do futebol atual, o Palmeiras enfrenta um desafio comum a muitos clubes brasileiros: o assédio de equipes europeias em busca de jovens talentos. O atacante Thalys, de apenas 19 anos, é a mais recente sensação do clube paulista. Demonstrando seu potencial com dois gols em três partidas nesta temporada, Thalys tem atraído olhares do mercado internacional.

O interesse do Torino na jovem promessa, com uma oferta inicial de 8 milhões de euros, cerca de R$ 50 milhões, foi prontamente recusado pelo clube. Essa postura firme do Palmeiras se justifica não apenas pelo talento de Thalys, mas também pela sólida saúde financeira do clube, reforçada pela venda recente de Vitor Reis ao Manchester City por valores significativos.

Talys em partida contra o Cruzeiro – Fonte: @thalys_05



Quais São as Exigências do Palmeiras para a Venda de Thalys?

A direção do Palmeiras não considera propostas inferiores a 20 milhões de euros, mais de R$ 123 milhões, como ponto de partida para negociações por Thalys. Esse valor se liga à visão do clube sobre o potencial de crescimento do jogador e o impacto que ele pode ter no elenco. Além disso, a multa rescisória do contrato de Thalys, que se estende até julho de 2028, é de 40 milhões de euros, mostrando a valorização estratégica do atleta.

Como a Boa Gestão Financeira Influencia a Decisão do Clube?

O equilíbrio financeiro do Palmeiras permite que o clube mantenha talentos promissores por mais tempo e participe de negociações em termos mais favoráveis. A recente transação envolvendo Vitor Reis é um exemplo de gestão eficaz, possibilitando que o clube não dependa de vendas urgentes para reforçar suas finanças. Este ambiente financeiro saudável permite ao Palmeiras ser seletivo em suas vendas e fortalecer sua posição no mercado.

Qual o Papel de Thalys no Time e Seus Próximos Desafios?

Dentro de campo, Thalys tem se destacado não apenas pelos gols, mas também pela capacidade de contribuir para o desempenho tático do Palmeiras. Na última partida do Paulistão contra o Santos, o atacante foi peça-chave na virada por 2 a 1, marcando presença com mais um gol decisivo, evidenciando sua importância para a equipe.

O Palmeiras continuará sua campanha no Paulistão com o confronto frente ao Novorizontino, seguido pelo Red Bull Bragantino e Guarani. Nessas partidas, espera-se que Thalys continue a mostrar seu valor, ajudando a consolidar uma temporada promissora tanto para ele quanto para seu clube.