Otero deixa Santos e é anunciado pelo Nacional-URU

O venezuelano Rómulo Otero foi anunciado nesta segunda-feira, 30, pelo Nacional-URU. O meio-campista foi um dos destaques do Santos na campanha que terminou com o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Otero, de 32 anos, havia encaminhado uma renovação de contrato com o Peixe para 2025, mas a nova comissão técnica, liderada pelo técnico Pedro Caixinha, teria pedido para rever os termos da negociação.

👋🏼 ¡𝗕𝗶𝗲𝗻𝘃𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼, 𝗥𝗼́𝗺𝘂𝗹𝗼! 🇻🇪 Rómulo Otero es nuevo jugador del Decano del fútbol uruguayo por las próximas 2 temporadas 🤝🏻 ¡A dejarlo todo por estos colores! 🔵⚪️🔴#ElClubGigante pic.twitter.com/rUzLx5RKqM — Nacional (@Nacional) December 30, 2024

Apesar do acordo, Otero foi anunciado pelo Nacional por duas temporadas. Antes de chegar ao Santos, o jogador havia atuava no Aucas-EQU. No futebol brasileiro, ele também tem passagens por Fortaleza, Corinthians e Atlético-MG.

Na Série B, Otero participou de 37 das 38 partidas com o técnico Fábio Carille e marcou cinco gols.

