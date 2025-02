Os recordes do Rogério Ceni que são impensáveis

Rogério Ceni é um nome que ressoa profundamente no mundo do futebol, especialmente entre os torcedores do São Paulo. Conhecido por sua habilidade única de marcar gols mesmo sendo goleiro, Ceni construiu uma carreira repleta de recordes e feitos que continuam a impressionar os amantes do esporte. Sua trajetória é marcada por conquistas que parecem surreais, consolidando seu lugar na história do futebol.

Com uma carreira que se estendeu por mais de duas décadas, Ceni não apenas se destacou como jogador, mas também como líder em campo. Ele é amplamente reconhecido por sua dedicação e paixão pelo São Paulo, clube que defendeu durante toda a sua carreira profissional. A seguir, exploraremos alguns dos recordes mais notáveis de Rogério Ceni, que o tornaram uma lenda viva do futebol.

Rogério Ceni pelo São Paulo – Fonte: Instagram/@trivelafutebol

Quais são os recordes mais impressionantes de Rogério Ceni?

Rogério Ceni detém uma série de recordes que o colocam em uma posição única no mundo do futebol. Entre eles, destaca-se o fato de ter jogado 1237 partidas pelo São Paulo, o que o torna o jogador com mais partidas por um único clube. Este feito não apenas demonstra sua longevidade no esporte, mas também sua lealdade e consistência.

Outro recorde notável é o de goleiro mais artilheiro da história, com 131 gols marcados. Este feito é ainda mais impressionante considerando a posição que ocupava em campo. Ceni era conhecido por sua habilidade em cobranças de falta e pênaltis, o que contribuiu significativamente para este recorde.

Rogério Ceni no Guinness Book e outras conquistas

Os feitos de Rogério Ceni não passaram despercebidos, e ele foi reconhecido pelo Guinness Book por suas realizações extraordinárias. Além disso, Ceni conquistou 18 títulos ao longo de sua carreira, tornando-se o maior vencedor na história do São Paulo. Entre esses títulos, destacam-se o Mundial de Clubes e a Copa Libertadores, ambos conquistados em 2005.

Em 2007, Ceni foi classificado como o 27º na Bola de Ouro, uma honra que destaca sua habilidade e impacto no futebol mundial. Este reconhecimento é uma prova de sua influência e do respeito que conquistou internacionalmente.

O legado de Rogério Ceni como capitão e líder

Além de seus recordes pessoais, Ceni também é lembrado por sua liderança em campo. Ele vestiu a braçadeira de capitão em 978 ocasiões, mais do que qualquer outro jogador na história do São Paulo. Sua capacidade de liderar e inspirar seus companheiros de equipe foi fundamental para o sucesso do time durante sua carreira.

Seus gols em momentos decisivos, como nas oitavas, quartas e semifinais da Libertadores de 2005, são lembrados até hoje pelos torcedores. Ceni não apenas desempenhou seu papel como goleiro, mas também como um jogador decisivo em momentos críticos.

O impacto duradouro de Rogério Ceni no futebol

O impacto de Rogério Ceni no futebol vai além dos números e recordes. Ele é um exemplo de dedicação, paixão e excelência. Sua carreira é uma inspiração para muitos jovens jogadores que sonham em alcançar grandes feitos no esporte. Ceni mostrou que, com trabalho árduo e determinação, é possível deixar uma marca indelével na história do futebol.

Hoje, mesmo após sua aposentadoria como jogador, Ceni continua a influenciar o futebol, agora como treinador. Sua visão de jogo e experiência em campo são recursos valiosos que ele compartilha com a nova geração de jogadores. Assim, o legado de Rogério Ceni continua a crescer, solidificando ainda mais sua posição como uma lenda do futebol brasileiro.

