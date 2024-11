Os jogadores que ficam livres no mercado no fim de 2024

O ano de 2024 está na reta final e, com isso, o mercado da bola começa a aquecer. Alguns jogadores de peso já estão próximos ao fim de seus contratos, enquanto outros estão sem clube e livres no mercado.

Entre aqueles que não têm vínculo, figuram nomes como Paul Pogba e Sergio Ramos, que já tiveram seus futuros ligados ao Corinthians e outros destinos.

Já no mercado nacional, Gabriel Barbosa é quem mais atrai holofotes. O atacante não renovará seu contrato com o Flamengo e se tornou alvo de diversos clubes durante o ano. Gabigol, porém, ainda que extraoficialmente, já chegou a ser “cravado” no Cruzeiro por Marcos Braz, vice-presidente do futebol flamenguista.

Assim, visando a movimentação da janela de transferências, PLACAR elencou os principais jogadores que já estão e os que vão ficar livres no mercado no fim de 2024. Confira:

Quem já está livre?

Dele Alli

Depois de surgir como uma das grandes promessas do futebol inglês, Dele Alli viu a carreira derrapar por lesões e problemas extracampo. Agora, aos 28 anos, está sem clube desde que deixou o Everton, em julho.

O meia, porém, não entra em campo desde fevereiro de 2023, quando sofreu uma fissura muscular. Em outubro, teve seu nome ligado ao Genoa, da Itália.

Paul Pogba

O meio-campista de 31 anos está sem entrar em campo desde setembro de 2023. Após isso, foi punido após testar positivo para testorena no exame antidoping, e teve recentemente o contrato rescindido com a Juventus.

Livre no mercado e de volta da punição em março de 2025, é especulado em diversos destinos. Clubes europeus, sauditas e brasileiros, como o Corinthians, aparecem como opções.

Sergio Ramos

Considerado por muitos um dos zagueiros da história, o zagueiro está sem clube desde o fim da última temporada. Ramos tem 38 anos e defendeu o Sevilla entre 2023 e 2024.

O defensor foi cogitado em equipes sul-americanas, inclusive no Corinthians. Além disso, segundo a imprensa espanhola, ele chegou a se oferecer para atuar pelo Real Madrid, clube em que se tornou lenda, mas foi recusado.

Marcelo

O experiente lateral-esquerdo deixou o Fluminense há poucas semanas, após atrito com o treinador Mano Menezes. Sem clube, pode aparecer em um novo destino em 2025.

Keylor Navas

O goleiro costarriquenho de 37 anos não entra em campo desde maio, quando defendeu o Paris Saint-Germain pouco antes de encerrar o ciclo pelo clube. Após isso, não fechou com nenhuma equipe, mas chegou a ser ligado com o Grêmio.

Rafinha

Ainda livre após deixar o Al-Arabi, do Catar, o meia brasileiro segue no radar de gigantes do Brasil. Apenas nos últimos meses, Palmeiras e Flamengo foram prováveis destinos, mas nenhum negócio foi concretizado.

Os que ficam livres no mercado

Gabriel Barbosa

Gabigol ainda não teve seu destino confirmado. No entanto, o atacante já anunciou publicamente que não segue no Flamengo em 2025.

Após o título da Copa do Brasil, o dirigente Marcos Braz chegou a cravar o acerto de Gabriel com o Cruzeiro. Porém, nenhuma das partes oficializou o acordo e o Santos chegou a aparecer como hipotético novo clube.

Matías Vargas

O argentino de 27 anos ainda não assinou nenhum contrato para 2025. Até o momento, o atacante veloz e ágil não renovou com o Shangai Port, da China, mas soma bons números neste ano: 15 gols e 12 assistências em 34 jogos.

Oscar

Brasileiro de passagens pela seleção e Chelsea, o meia está há sete anos no futebol chinês. Seu contrat0 com o Shangai Port chega ao fim em 2024 e os próximos passos ainda não foram anunciados.

Manuel Lanzini

Aos 31 anos, o habilidoso meia não deve renovar com o River Plate para a temporada de 2025. Anteriormente, Lanzini já esteve na mira de Flamengo e Vasco e deve seguir movimentando os rumores do mercado.

Héctor Herrera

Meio-campista de passagens por Porto e Atlético de Madrid, o mexicano não deve seguir no Houston Dynamo, dos Estados Unidos. Hoje, aos 34 anos, pode vir a reforçar clubes do Brasil, fora da badalação da Europa.

Situações mais difíceis

Outros nomes também podem se tornar livres no mercado no fim de 2024. Contudo, alguns casos contam com uma trava: a opção de renovação contratual por uma ou mais temporada.

Três casos assim são de atletas do Inter Miami, dos Estados Unidos. Matías Rojas, meia ex-Corinthians, tem a opção de renovar por mais duas temporadas, enquanto o lateral Jordi Alba, ex-Barcelona, e o atacante Luis Suárez, ex-Barça e Grêmio, podem estender por mais uma.

Também nos Estados Unidos, Léo Chú, do Seattle Sounders, vive a mesma situação. Alvo de clubes brasileiros na última janela, o ponta canhoto tem a possibilidade de aumentar seu vínculo com a equipe norte-americana por mais 12 meses.