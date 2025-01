Onde o Fluminense vai se instalar para o Mundial de Clubes 2025?

O Fluminense se prepara para disputar o Mundial de Clubes de 2025, competição em que terá a chance de representar o futebol brasileiro após conquistar a Copa Libertadores. O clube carioca escolheu a Universidade da Carolina do Sul como sua base de treinos durante o torneio, que será realizado nos Estados Unidos. A decisão foi tomada após análise de diversas opções apresentadas pela Fifa, com foco na qualidade e localização das instalações.

Fluminense começa a temporada de 2025 com confronto pelo Carioca. Fonte: @fluminensefc

Características da base de treinos do Fluminense

A escolha pela Universidade da Carolina do Sul se deve à estrutura de alto nível que oferece, com a privacidade necessária para a comissão técnica do Fluminense. O centro de treinamento, dedicado ao futebol, conta com uma academia moderna, quatro vestiários, e um espaço completo para recuperação com crioterapia. Além disso, a universidade dispõe de uma sala de fisioterapia e um auditório para reuniões e análises. A proximidade com o hotel e o aeroporto foi outro ponto importante na decisão, facilitando a logística durante o torneio.

Desafios do Fluminense no Mundial de Clubes de 2025

O Fluminense foi alocado no Grupo F, onde enfrentará grandes desafios, como o Borussia Dortmund da Alemanha, o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. A estreia do time será contra o Borussia Dortmund no MetLife Stadium, em Nova York, no dia 17 de junho. Após esse confronto, o Fluminense jogará contra o Ulsan Hyundai, também em Nova York, no dia 21 de junho, e o Mamelodi Sundowns, em Miami, no dia 25 de junho. Esses jogos representam desafios significativos para o time, que busca se destacar no torneio internacional.

Formato do Mundial de Clubes de 2025

A edição de 2025 do Mundial de Clubes contará com a participação de 32 clubes, distribuídos em oito grupos de quatro equipes. Os dois melhores times de cada grupo avançarão para as oitavas de final. O torneio acontecerá entre 15 de junho e 13 de julho e promete ser uma das edições mais emocionantes e desafiadoras. Para o Fluminense, essa é uma oportunidade crucial de mostrar seu valor no cenário internacional, enfrentando clubes de diferentes partes do mundo. A preparação na Universidade da Carolina do Sul será um elemento chave para o desempenho do time durante a competição.

