Neymar é realmente o destaque do Santos até aqui?

Desde o retorno de Neymar ao Santos, anunciado em 31 de janeiro de 2025, o time ganhou um novo fôlego e atenção da mídia. No entanto, é o atacante Guilherme que tem se destacado no Campeonato Paulista, mostrando um desempenho impressionante. Contratado no ano anterior após brilhar no Fortaleza, Guilherme rapidamente se tornou uma peça fundamental no elenco do Peixe.

Com uma performance notável, Guilherme marcou 10 gols e deu 8 assistências em 31 jogos, liderando o Santos na conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2025, ele continua a impressionar, sendo o artilheiro do Paulistão com nove gols em dez partidas. Suas estatísticas ofensivas são notáveis, com 37 finalizações, das quais 16 foram em direção ao gol, e 19 chances criadas.

Neymar volta a jogar pelo Santos



Como Neymar está se adaptando ao Santos?

Neymar, por sua vez, ainda está se ajustando ao ritmo do time. Em quatro jogos, ele marcou seu primeiro gol no retorno ao Santos na vitória contra o Água Santa. Atuando em uma posição mais recuada, Neymar tem contribuído significativamente na criação de jogadas, com 12 chances criadas até agora. Seu entrosamento com Guilherme está em evolução, como demonstrado na recente vitória sobre o Água Santa, onde ambos marcaram e Neymar ainda deu uma assistência.

Quais são as expectativas para a dupla Neymar e Guilherme?

O Santos deposita grandes esperanças na parceria entre Neymar e Guilherme para os próximos desafios no Paulistão. Com a dupla em campo, o time busca garantir sua classificação para as quartas de final. O próximo confronto será contra o Noroeste, na Vila Belmiro, onde o Santos espera continuar sua trajetória vitoriosa.

Próximos Desafios do Santos no Campeonato Paulista

Noroeste (C): 19/2, 19h15 (de Brasília ) – Paulista

19/2, 19h15 (de ) – Inter de Limeira (F): 23/2, 18h30 (de Brasília) – Paulista

Com Neymar e Guilherme em boa forma, o Santos tem tudo para enfrentar os próximos desafios com confiança. A expectativa é que a dupla continue a melhorar seu entrosamento, proporcionando ao time um ataque ainda mais eficaz e dinâmico.