Novorizontino x Operário PR: horário, escalações e onde assistir

No dia 9 de novembro de 2024, às 17:00, o Grêmio Esportivo Novorizontino enfrentará o Operário Ferroviário Esporte Clube no Estádio Jorge Ismael de Biasi. Essa partida abre a 36ª rodada da Série B do Brasileirão e será decisiva para as ambições dos times na competição. Enquanto o Novorizontino mira a liderança, o Operário ainda sonha com uma difícil promoção à Série A.

O Novorizontino está em 2º lugar com 63 pontos, dois a menos que o líder Santos. Por outro lado, o Operário ocupa a 7ª posição com 53 pontos, precisando vencer seus jogos restantes e contar com tropeços dos concorrentes no G-4.

Perspectivas do Novorizontino na reta final

Jogando em casa, onde sofreu apenas uma derrota em 15 jogos, o Novorizontino tem uma forte chance de assumir a liderança caso seus rivais tropecem. O time busca vencer e torce contra o Santos. O retorno de jogadores chave como Jordi e Luisão, após suspensão, será crucial para manter essa vantagem em casa.

Jordi; Luisão, Rafael Donato, Patrick; Rodrigo Soares, Eduardo, Geovane, Lucas Cardoso; Marlon, Waguininho, Neto Pessoa; Técnico: Eduardo Baptista.

Desafios e Oportunidades para o Operário

Na 7ª colocação com 53 pontos, as possibilidades do Operário para subir são pequenas, mas ainda existentes. A equipe precisa vencer todos os jogos restantes e torcer contra rivais diretos. O retorno de jogadores importantes como Rafael Santos, Sávio e Maxwell pode aumentar as chances de surpreender o Novorizontino.

Rafael Santos; Thales, Joseph, Willian Machado, Pará; Jacy, Vinícius Diniz, Boschilia; Ronald, Daniel, Rodrigo Rodrigues; Técnico : Rafael Guanaes.

Transmissão do Jogo

Para quem não pode ir ao estádio, o jogo será transmitido na TV aberta pelo canal Band, além do canal fechado Premiere e da plataforma GOAT. Essas opções garantem que os torcedores de todo o Brasil possam acompanhar esse importante duelo da Série B.