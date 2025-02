Novorizontino x Mirassol: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Paulista

No fechamento da 10ª rodada do Campeonato Paulista 2025, os times do Novorizontino e Mirassol entram em campo para o que promete ser um clássico emocionante. Este jogo acontece na segunda-feira, 17 de fevereiro, no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, com início às 20h. Ambos os times têm desempenhado bem, e a classificação para as próximas fases do Paulistão 2025 parece próxima.

Publicidade

O confronto pode ser assistido em uma das plataformas:

UOL Play Nosso Futebol+ Zapping

O Novorizontino vem se destacando no Grupo C, apesar de um recente histórico de empates. Possuindo uma vantagem de cinco pontos sobre o Noroeste, o Tigre de Novo Horizonte continua sua busca pela liderança, atualmente ocupada pelo São Paulo. Sob o comando de Eduardo Baptista, o time busca superar a maré de empates e entrar com moral na fase decisiva do campeonato.

Foto: JP Pinheiro/ Agência Mirassol

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Status atual dos times no Campeonato Paulista

Por outro lado, o Mirassol está enfrentando um período de oscilação, tendo perdido duas vezes e empatado uma nos jogos mais recentes. A equipe liderada por Eduardo Barroca, apesar dos desafios, mantém-se entre os líderes do campeonato. Antes de iniciar esta rodada, o Mirassol estava à frente de grandes times como Palmeiras e São Paulo na classificação geral.

O Mirassol também mantém uma margem considerável de seis pontos sobre o Botafogo-SP, trazendo confiança para o confronto. A última derrota em casa contra a Ponte Preta, por 2 a 1, deixou o time com a necessidade de se redimir, principalmente por ter desperdiçado chances, incluindo um pênalti não convertido por Iury Castilho.

Que expectativas o clássico Novorizontino vs. Mirassol traz?

O chamado “Dérbi da 017“, em alusão ao código de área local, promete ser acirrado. As cidades de Novo Horizonte e Mirassol estão separadas por menos de 100 km, aumentando a rivalidade regional. Para esta partida, os prognósticos apontam o Novorizontino como o favorito, considerando o fator casa e o apoio da torcida.

Publicidade

As odds da Betfair colocam o Novorizontino em vantagem, e espera-se um jogo animado, com a possibilidade de mais de 1,5 gols. Enquanto o Novorizontino tem enfrentado dificuldades em balançar as redes, o ataque do Mirassol, com 18 gols no campeonato, indica que será um jogo de emoções e muitas oportunidades de gol.

Quais são os desafios e pontos fortes dos times?

Novorizontino: A equipe liderada por Eduardo Baptista contará com jogadores experientes, como Rafael Donato e Jean Irmer , para quebrar a série de empates sem gols. Airton no gol também será uma peça crucial para manter a defesa sólida.

contará com jogadores experientes, como e , para quebrar a série de empates sem gols. no gol também será uma peça crucial para manter a defesa sólida. Mirassol: O time do Mirassol deposita suas esperanças em Gabriel, um dos principais artilheiros do campeonato. Junto com Iury Castilho no ataque, o time espera explorar as falhas defensivas do adversário e ampliar seu número de gols na competição.

Com a proximidade do término da fase de grupos, o clássico entre Novorizontino e Mirassol se torna crucial não apenas pela rivalidade, mas pelas implicações na tabela de classificação. Ambos buscam assegurar suas vagas com boas performances e entrar em sintonia para a fase seguinte do Campeonato Paulista 2025.