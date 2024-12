Novo diretor do Flamengo banca permanência de Filipe Luís

O novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, de 57 anos, foi apresentado nesta segunda-feira, 30, no Ninho do Urubu, no Rio. O português disse que apesar da carta branca do clube, foi ele quem bancou a permanência do técnico Filipe Luís para a temporada 2025.

Sem meias palavras, Boto cobrou maior profissionalismo de todos que defendem as cores do Flamengo e assumiu a responsabilidade pela permanência do treinador. Jorge Jesus, também português, e de enorme sucesso no Rubro-Negro é uma sombra natural ao jovem técnico.

“O Filipe foi uma escolha minha e, se falhar, a culpa é minha. Isso é profissionalização. É fácil mudar o treinador 11 vezes e ninguém ter culpa disso”, disse em entrevista coletiva. “Todos no clube vão trabalhar como nós queremos. Quem não trabalhar como queremos sai.”

Boto, ainda em sua entrevista de apresentação, lembrou que trabalhou nos primeiros anos de formação de diferentes treinadores como Luís Castro (sem clube) e De Zerbi (Olympique de Marseille).

“Sou pioneiro, eu e uma equipe que trabalhava comigo no Shakhtar, de uma coisa chamada scouting de treinadores. Tínhamos uma linha definida de como queríamos jogar, o dono do clube exigia. Contratávamos treinadores que respeitavam esse DNA. E criamos um scouting de treinadores, uma lista com esse DNA”, disse.

Filipe Luís, de 39 anos, começou a sua carreira de treinador e, nove meses depois da aposentadoria dos gramados, já estava treinando o Flamengo principal no lugar de Tite. Como resultado, terminou campeão da Copa do Brasil.

