Neymar tem coleção de carros de 40 milhões

Neymar Jr., um dos nomes mais icônicos do futebol mundial, brilha não apenas em campo, jogando agora pelo Al-Hilal, mas também fora dele, com sua espetacular coleção de carros de luxo. Aproveitando sua carreira cheia de conquistas e contratos milionários, ele se tornou um ávido entusiasta de automóveis, exibindo uma garagem que é tão fascinante quanto sua habilidade esportiva.

Com ganhos anuais superiores a 110 milhões de dólares, Neymar é atualmente o terceiro jogador mais bem pago do mundo. Parte desta fortuna é investida em sua incrível frota de veículos de marcas renomadas como Lamborghini, Ferrari e Rolls-Royce, cada um representando tanto luxo quanto a preferência refinada do craque.

Os Carros da Coleção de Neymar

Neymar prefere carros esportivos que combinam alta performance com luxo. Sua coleção inclui modelos de Ferrari, como o icônico 458 Spider e o sofisticado GTC4 Lusso. Recentemente, ele adicionou um Rolls-Royce Ghost, com um valor aproximado de R$ 1,7 milhão, apresentando design elegante e um motor potente.

A lista do craque também conta com o raro Maserati MC12, um dos veículos mais exclusivos do mundo. Além disso, Neymar possui um Bentley Continental GT e uma Lamborghini Huracán, ambos símbolos de extremo luxo e desempenho.

Aquisição dos Veículos

A relação de Neymar com carros vai além de simples aquisições. Através de contratos de patrocínio e parcerias com clubes, ele frequentemente adquire veículos de prestígio. Durante sua passagem pelo Barcelona, recebeu modelos da Audi. No Paris Saint-Germain, em parceria com a e.Go Mobile, ele destacou o e.wave X. No Al-Hilal, seu contrato resultou em novos acréscimos à sua coleção, como um Bentley Continental GT e um Aston Martin DBX.

Valor da Coleção de Neymar

A coleção de Neymar é avaliada em mais de R$ 40 milhões. Abaixo estão os valores estimados de alguns modelos:

Bentley Continental GT: R$ 3.149.000,00

R$ 3.149.000,00 Lamborghini Huracán STO: R$ 3.574.329,00

R$ 3.574.329,00 Aston Martin DBX: R$ 3.450.000,00

R$ 3.450.000,00 Ferrari 458 Spider: R$ 2.869.273,00

R$ 2.869.273,00 Ferrari GTC4 Lusso: R$ 4.714.614,00

R$ 4.714.614,00 Maserati MC12: R$ 12.000.000,00

Esses valores simbolizam o comprometimento de Neymar com uma coleção que equilibra desempenho, exclusividade e design inovador.

Um Amante de Carros de Luxo

A paixão de Neymar por carros de luxo é uma extensão de sua vida dentro e fora dos campos. Sua coleção de veículos não só reflete sua riqueza, mas também um estilo de vida extravagante e glamouroso. A preferência do jogador por automóveis de alto desempenho demonstra como ele transforma seu sucesso financeiro em uma vitrine de opulência e inovação no mundo automobilístico.