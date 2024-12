Neymar exalta amor pelo Santos e ‘recusa’ ida ao Corinthians

De férias no Brasil, Neymar participou do BSOP ONE Neymar Jr. Edition, torneio de pôquer promovido pela Brazilian Series of Poker (BSOP). Durante o evento, transmitido ao vivo, o craque brasileiro do Al-Hilal, da Arábia Saudita, aproveitou para reafirmar sua paixão pelo Santos e responder de forma descontraída a um convite para jogar no Corinthians.

Publicidade

Ao lado de André Akkari, jogador profissional de pôquer e torcedor declarado do Corinthians, Neymar não economizou elogios ao clube que o revelou. A conversa começou quando um fã pediu que ele autografasse uma camisa do Santos.

“Esse aqui é o maior time do mundo. Santos! Esquece. Maior time do mundo, filho. Maior do que tudo. Revelou o rei (Pelé) e o príncipe (Neymar)… Fala outra coisa, fala aí. Alguém fez mais do que este cidadão aqui, dá uma olhada (mostrando a coroa em homenagem a Pelé no escudo do Santos)?”

Publicidade

Akkari, aproveitando o momento, tentou convencer Neymar a considerar uma passagem pelo Corinthians: “Um aninho não machuca ninguém, você é jovem ainda.”. Com bom humor, o jogador de 32 anos respondeu: “Eu sei que sou jovem ainda, mas é muito difícil, né?”

Esse “muito difícil” do Neymar sobre jogar no Corinthians por 1 aninho não sei não hein KKKKKKKK pic.twitter.com/PuXsPfLx1z — Falcão (@Falcao_sx) December 23, 2024

Akkari insistiu: “Você viu que a gente é bom de vaquinha, né?” Neymar riu e encerrou a conversa reafirmando seu amor pelo Peixe: “É, é verdade. Mas o Santos é o time do meu coração.”

Atualmente no Brasil para aproveitar as festas de fim de ano, Neymar tem contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita, até junho de 2025.