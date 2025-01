Neymar deve chegar quarta, e estafe procura mansão onde Pelé morou

O retorno do ídolo ao Santos é iminente. O clube paulista aguarda a chegada de Neymar ao Brasil na próxima quarta-feira, 29, para finalizar sua contratação e, de acordo com uma fonte ouvida por PLACAR, o atacante já definiu um novo endereço na cidade praiana.

Com um acordo já estabelecido entre as partes, a diretoria do clube depende apenas da rescisão contratual do craque com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para oficializar o acerto.

De acordo com a informação inicial dos sites Diário do Peixe e ge, Neymar e o clube saudita já chegaram a um consenso. Assim, o negócio está encaminhado e prestes a ser fechado.

Neymar deve chegar ao Brasil nos próximos dias, ser apresentado à torcida neste fim de semana e já tem data para a reestreia. Segundo apuração, o Menino da Vila deve ir a campo no dia 5 de fevereiro, seu aniversário de 33 anos, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista.

Mansão em Santa Teresinha

O negócio está em seus detalhes finais, o que já obriga o estafe do atleta a buscar uma moradia na baixada santista. Ainda que o atleta tenha uma casa no Jardim Acapulco, no Guarujá, seu estafe considerou a logística desfavorável, mesmo com a possibilidade de utilizar um helicóptero.

PLACAR apurou que representantes de Neymar já buscam uma mansão localizada no morro Santa Teresinha. O local é conhecido por residências de alto padrão e já teve Pelé e o técnico Jorge Sampaoli como moradores ilustres. Ele fica localizado a cerca de 15 minutos do CT Rei Pelé.

Neymar já tem um apartamento em Santos, localizado em um prédio no canal 5, mas é um local de fácil acesso e muito conhecido pelos fãs. Em outro estágio da carreira, pai de uma menina pequena, o veterano busca maior tranquilidade na cidade.

Detalhes finais de Neymar e Santos

Até o término de seu contrato atual, previsto para 30 de junho, o brasileiro teria cerca de 65 milhões de dólares (equivalente a R$ 384 milhões) a receber do Al-Hilal. No entanto, o atacante se mostrou disposto a abrir mão de parte desse valor para agilizar sua transferência por empréstimo até o meio deste ano.

A vontade do jogador faz com que o planejamento do Santos o inclua no elenco de fevereiro a junho, com participação no Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Brasileirão. Há também a possibilidade de estender o vínculo até a Copa do Mundo de 2026.

Nos bastidores, o clube já se movimenta para viabilizar a operação, reunindo patrocinadores e negociando ajustes financeiros que serão ativados assim que o contrato for assinado. A chegada do astro promete elevar a visibilidade e o apoio financeiro ao clube.

O otimismo das partes é concreto, com diversas evidências. Nos últimos dias, o editor de vídeos Mauro Stapani, da NR Sports, empresa que cuida da gestão de imagem da estrela, publicou um vídeo nos stories editando um suposto material que confirmaria a volta de Neymar ao Santos.