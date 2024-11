Neymar custou mais de 1 bilhão ao Al-Hilal em gols e assistências

Atualmente, o futuro de Neymar no Al-Hilal é uma questão de grande debate no futebol internacional. Assinado em agosto de 2023, o craque brasileiro tem lutado contra lesões e expectativas não atendidas em sua jornada no time saudita. Com rumores circulando, o clube considera a possibilidade de rescindir seu contrato na janela de transferências de janeiro de 2024.

Publicidade

Recentemente, Neymar sofreu uma lesão muscular durante a Liga dos Campeões da Ásia, afastando-o dos gramados por até seis semanas, segundo o Al-Hilal. Esta interrupção agrava uma temporada já marcada por diversas ausências desde sua chegada ao Oriente Médio.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Como tem sido o desempenho de Neymar no Al-Hilal?

Desde que se transferiu para o Al-Hilal, Neymar participou de apenas sete partidas, contribuindo com um gol e duas assistências. Apesar das altas expectativas, suas frequentes ausências decepcionaram torcedores e dirigentes. Suas atuações foram esporádicas, refletindo sua batalha constante contra lesões.

15 de setembro de 2023 – Al Hilal 6 x 1 Al-Riyadh: 37 minutos jogados

18 de setembro de 2023 – Al Hilal 1 x 1 Navbahor Namangan: 110 minutos jogados

21 de setembro de 2023 – Damac FC 1 x 1 Al Hilal: 102 minutos jogados

29 de setembro de 2023 – Al Hilal 2 x 0 Al-Shabab: 104 minutos jogados

03 de outubro de 2023 – Nassaji Mazandaran 0 x 3 Al Hilal: 112 minutos jogados

21 de outubro de 2024 – Al Ain 4 x 5 Al Hilal: 29 minutos jogados

04 de novembro de 2024 – Al Hilal 3 x 0 Esteghlal Tehrân: 37 minutos jogados

A contratação de Neymar valeu a pena para o Al-Hilal?

Os 320 milhões de euros investidos nas duas primeiras temporadas de Neymar tornaram suas contribuições em campo caras para o Al-Hilal. Com a lesão recente, seu futuro no time é incerto, e o clube está avaliando se sua permanência é justificável.

Seu impacto limitado até agora gera dúvidas sobre a escolha de sua contratação e se os benefícios compensam o investimento. Além disso, sua dificuldade em manter a regularidade nos jogos, após sua saída do Paris Saint-Germain, destaca os desafios em gerenciar sua condição física.

Publicidade

Se considerar que Neymar custou 190 milhões de euros nesse ano de clube, pode-se estimar que cada participação em gol do brasileiro custou ao Al-Hilal mais de 1.5 bilhão.

Qual o futuro de Neymar no futebol?

O futuro de Neymar no Al-Hilal é incerto, especialmente com as especulações sobre uma possível rescisão contratual. Estas discussões são acompanhadas de sua ausência nas últimas convocações da seleção brasileira, afetando sua presença em competições internacionais. Com a janela de transferências se aproximando em janeiro de 2024, decisões cruciais sobre seu futuro se impõem ao clube saudita.

Enquanto os desafios persistem, a adaptação e desempenho de Neymar no Al-Hilal são monitorados com atenção por fãs e analistas, que aguardam os próximos capítulos na carreira do renomado jogador.