Negociação de Thiago Maia com o Santos é suspensa

O Santos Futebol Clube enfrenta um impasse em sua tentativa de contratar o meio-campista Thiago Maia. A negociação com o Internacional foi suspensa devido à incapacidade do clube paulista de registrar o jogador antes do fechamento da janela de transferências. O entrave principal foi a falta de garantias financeiras exigidas pelo Flamengo, que ainda tem valores a receber do Colorado pela transferência do atleta.

Apesar da suspensão temporária, o Santos mantém o interesse em Thiago Maia e planeja retomar as negociações na próxima janela de transferências do futebol brasileiro, que ocorrerá entre 10 de março e 11 de abril. O jogador, revelado pelo Santos, também expressou seu desejo de retornar ao clube e espera por um desfecho favorável.

Quais são os desafios financeiros enfrentados pelo Santos?

O principal obstáculo para a contratação de Thiago Maia é a dívida de 4 milhões de euros (aproximadamente R$ 24,1 milhões) que o Internacional tem com o Flamengo. Para avançar na negociação, o Santos concordou em assumir essa dívida e, além disso, comprometeu-se a pagar 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 15 milhões) ao Internacional. No entanto, o Flamengo exige garantias bancárias que o Santos ainda não conseguiu viabilizar.

Como o Santos está lidando com as exigências do Flamengo?

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, destacou que as exigências bancárias do Flamengo são um dos principais entraves para a conclusão do negócio. O clube está explorando diferentes formas de viabilizar essas garantias, incluindo a antecipação de direitos de televisão, uma estratégia que ainda não foi utilizada nesta temporada. A busca por soluções financeiras é essencial para que o Santos possa concluir a contratação de Thiago Maia.

Quais são as perspectivas para o futuro da negociação?

Com a janela de transferências fechada, o Santos terá que aguardar até março para tentar novamente a contratação de Thiago Maia. Durante esse período, o clube pretende resolver as questões financeiras pendentes e apresentar as garantias exigidas pelo Flamengo. O desejo do jogador de retornar ao Santos pode ser um fator positivo para o desfecho da negociação.

Enquanto isso, o Santos continua a reforçar seu elenco. Desde o final da temporada passada, o clube contratou diversos jogadores, incluindo Luisão, Zé Ivaldo, Léo Godoy, Zé Rafael, Thaciano, Neymar, Álvaro Barreal, Tiquinho Soares, Benjamin Rollheiser, Gabriel Verón e Deivid Washington. Essas adições visam fortalecer a equipe para os desafios futuros.