Mundial de Clubes: tudo o que se sabe sobre o novo formato

Em 2025, a FIFA introduzirá um novo formato para o Mundial de Clubes, trazendo mudanças significativas para o torneio. Com 32 equipes divididas em oito grupos, o evento promete aumentar a competitividade entre os clubes mais renomados do mundo. O sorteio das chaves está agendado para 5 de dezembro de 2024, em Miami, gerando grande expectativa no cenário futebolístico.

Esse “Super Mundial” também inovará na sua periodicidade, passando a ser realizado a cada quatro anos. A primeira edição com este novo formato será nos Estados Unidos, em 11 cidades, com a final acontecendo no MetLife Stadium, próximo a Nova York, em 13 de julho de 2025.

Formato do Torneio

Os grupos serão formados por um sorteio direcionado, com base em critérios esportivos e geográficos. Em cada grupo, quatro equipes se enfrentarão em partidas únicas. As duas melhores de cada grupo avançarão para a fase eliminatória, iniciando nas oitavas de final.

O torneio trará uma novidade no critério de desempate na fase de grupos: o confronto direto será a primeira consideração, seguido pelo saldo de gols e, por último, o número de gols marcados. Essa estrutura visa promover uma competição justa e acirrada.

Participantes Confirmados

Até agora, 31 equipes já garantiram presença no Mundial de 2025. Destaques incluem o Real Madrid, Bayern de Munique e Chelsea. Boca Juniors e River Plate representarão a Argentina, enquanto Flamengo, Fluminense e Palmeiras serão os representantes do Brasil. Estas equipes conseguiram suas vagas por conquistas continentais ou por rankings regionais.

Boca Juniors (Argentina) River Plate (Argentina) Fluminense (Brasil) Flamengo (Brasil Palmeiras (Brasil) Auckland City (Nova Zelândia) Pachuca (México) Club León (México) Inter Miami (EUA) Seattle Sounders (EUA) Monterrey (México) FC Salzburg (Áustria) Atlético de Madri (Espanha) Juventus (Itália) Borussia Dortmund (Alemanha) Benfica (Portugal) Porto (Portugal) Inter de Milão (Itália) Paris Saint-Germain (França) Bayern de Munique (Alemanha) Manchester City (Inglaterra) Real Madrid (Espanha) Chelsea (Inglaterra) Ulsan (Coreia do Sul) Al Ain (Emirados Árabes Unidos) Urawa Red Diamonds (Japão) Al-Hilal (Arábia Saudita) Mamelodi Sundowns (África do Sul ES Tunis Esperance (Tunísia) Wydad (Marrocos) Al Ahly (Egito)

Cidades Sede

O torneio será realizado em 11 cidades dos Estados Unidos, oferecendo uma abrangência geográfica ampla. A maioria das sedes está localizada na Costa Leste, enquanto Los Angeles e Seattle representam a Costa Oeste. Orlando sediará partidas em dois estádios, ampliando ainda mais a capacidade do evento.

A distribuição geográfica diversificada não só aumenta o acesso dos fãs, mas também reflete a diversidade cultural do futebol. O novo Super Mundial promete ser uma verdadeira celebração do talento global e do espírito competitivo dos clubes que participam.