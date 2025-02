Mundial de Clubes tem nova parceria com marca bilionária, confira

O Mundial de Clubes de 2025 marca uma transformação significativa no cenário do futebol internacional. Com a participação de 32 equipes, o torneio será realizado nos Estados Unidos, de junho a julho, trazendo uma nova dinâmica ao futebol de clubes. A parceria com a Coca-Cola, anunciada pela Fifa, reforça a importância do evento, que promete ser um marco na história do esporte.

O evento, que terá início em Miami e encerramento em Nova Jersey, promete oferecer uma experiência única para os fãs de futebol. A transmissão ao vivo e gratuita dos 63 jogos pelo DAZN amplia o alcance do torneio, garantindo que espectadores de todo o mundo possam acompanhar cada momento emocionante. A presença de quatro clubes brasileiros – Fluminense, Flamengo, Palmeiras e Botafogo – adiciona um tempero especial à competição.

Manchester City comemora após vencer o Fluminense por 4 a 0 e conquistar o Mundial de Clubes – Giuseppe Cacace/AFP

Qual é o impacto financeiro do Mundial de Clubes 2025?

O Mundial de Clubes 2025 não é apenas um evento esportivo, mas também uma oportunidade financeira significativa para os clubes participantes. A Fifa anunciou um pagamento de US$ 50 milhões para cada equipe, com o campeão recebendo US$ 100 milhões. No total, a premiação do torneio alcança a impressionante cifra de US$ 2,65 bilhões, destacando a magnitude do evento.

Essa injeção financeira representa uma nova fonte de receita para os clubes, que podem investir em infraestrutura, desenvolvimento de jogadores e outras áreas estratégicas. Além disso, a parceria com a Coca-Cola e outras marcas globais aumenta a exposição do futebol internacional, beneficiando todos os envolvidos.

Como será o formato do torneio?

O formato do Mundial de Clubes 2025 segue o modelo tradicional da Copa do Mundo de Seleções, com uma fase de grupos seguida por eliminatórias a partir das oitavas de final. Este formato não apenas aumenta o número de jogos, mas também oferece mais oportunidades para surpresas e reviravoltas, mantendo os torcedores engajados do início ao fim.

Os estádios escolhidos para sediar as partidas estão localizados em diversas cidades dos Estados Unidos, proporcionando uma experiência diversificada para os fãs que viajarem para assistir aos jogos. A final será realizada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, um palco icônico que já recebeu eventos esportivos de grande porte.

O que a parceria com a Coca-Cola representa para o torneio?

A parceria entre a Fifa e a Coca-Cola, que remonta à Copa do Mundo de 1978, continua a ser um pilar importante para o sucesso dos eventos de futebol. A presença da Coca-Cola em estádios e ações promocionais ao redor do mundo durante o torneio de 2025 reforça o compromisso da marca com o esporte e sua capacidade de criar experiências memoráveis para os fãs.

Com essa colaboração, o Mundial de Clubes 2025 se posiciona como um evento verdadeiramente global, promovendo o desenvolvimento do futebol de clubes e agregando valor aos parceiros envolvidos. A Coca-Cola, como patrocinadora de longa data, desempenha um papel crucial na ampliação do alcance e no fortalecimento da imagem do torneio.

Em suma, o Mundial de Clubes 2025 promete ser um evento histórico, não apenas pela competição em campo, mas também pelo impacto econômico e cultural que trará ao futebol internacional. Com uma estrutura robusta e parcerias estratégicas, o torneio inaugura uma nova era no futebol de clubes, conectando torcedores de todo o mundo em uma celebração do esporte.