Mundial de Clubes 2025: veja a agenda de jogos dos clubes brasileiros

A FIFA oficializou as datas do Super Mundial de Clubes, que será realizado nos Estados Unidos em 2025. Este torneio, com formato inédito, ocorrerá de 14 de junho a 13 de julho. Serão 11 cidades-sede, como Atlanta, Cincinnati e Miami, abrigando 63 jogos no total.

O modelo do torneio se assemelha ao da Copa do Mundo, com uma fase de grupos seguida por eliminatórias, porém, sem disputa pelo terceiro lugar, o que é incomum em competições deste nível. A abertura ocorrerá em 14 de junho, no Hard Rock Stadium, com Inter Miami enfrentando o Al Ahly.

Como Funcionará a Competição?

Na primeira fase, 32 equipes serão divididas em oito grupos de quatro. Cada time jogará três partidas, enfrentando os outros de seu grupo uma vez. Os dois melhores avançam para as oitavas de final enquanto os outros são eliminados. A partir das oitavas, os jogos serão no formato mata-mata, em partida única.

Clubes Brasileiros no Torneio

Quatro clubes brasileiros participarão: Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense, todos competindo em diferentes grupos.

Palmeiras : No Grupo A, enfrenta Porto, Al-Ahly e Inter Miami, começando contra o Porto em 15 de junho.

: No Grupo A, enfrenta Porto, Al-Ahly e Inter Miami, começando contra o Porto em 15 de junho. Botafogo : No Grupo B, estreia contra o Seattle Sounders, depois pega Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid.

: No Grupo B, estreia contra o Seattle Sounders, depois pega Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Flamengo : No Grupo D, joga contra Espérance de Tunis, Chelsea e León, iniciando contra o time tunisiano em 16 de junho.

: No Grupo D, joga contra Espérance de Tunis, Chelsea e León, iniciando contra o time tunisiano em 16 de junho. Fluminense: No Grupo F, enfrenta Borussia Dortmund, Ulsan e Mamelodi Sundowns, começando contra o Borussia Dortmund.

Destaques e Expectativas

As expectativas são altas para este Super Mundial de Clubes, graças ao novo formato e à presença de renomadas equipes. Os clubes brasileiros são considerados fortes candidatos, prometendo jogos emocionantes para os fãs. Esta competição será uma chance de se medir contra os melhores times do mundo, aumentando a visibilidade internacional dos clubes.

Sediar o torneio em várias cidades dos EUA também ajudará a promover o futebol e atrair diferentes públicos locais. Com uma estrutura que combina uma intensa fase de grupos e fases eliminatórias emocionantes, o evento promete captar a atenção dos fãs ao longo de suas quatro semanas.