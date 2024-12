Mundial de Clubes 2025: FIFA abre venda de ingressos hoje

A venda de ingressos para o aguardado Mundial de Clubes de 2025 começará nesta quinta-feira, 19 de dezembro, a partir do meio-dia, horário de Brasília. Este torneio, que reúne torcedores apaixonados de todo o mundo, acontecerá nos Estados Unidos entre junho e julho de 2025, com a participação de 32 equipes, incluindo quatro clubes brasileiros: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

Publicidade

Os ingressos poderão ser adquiridos através do site oficial da FIFA, com preços iniciais de U$ 30, sem contar impostos e taxas. A venda se estenderá até 19 de janeiro, permitindo que os torcedores assegurem seus lugares para as partidas que ocorrerão em várias cidades dos Estados Unidos.

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Publicidade

Método de Compra de Ingressos

A compra de ingressos será fracionada em etapas, correspondendo aos diferentes grupos de jogos. Os torcedores poderão adquirir ingressos para as 48 partidas da fase de grupos, com preços que variam conforme o jogo. A seguir estão as datas e horários para cada grupo:

Grupos A e B: vendas a partir do meio-dia

vendas a partir do meio-dia Grupos C e D: vendas a partir das 17 horas

vendas a partir das 17 horas Grupos E e F: vendas a partir das 19 horas

vendas a partir das 19 horas Grupos G e H: vendas a partir das 15 horas

A FIFA disponibilizou uma quantidade limitada de ingressos para os torcedores dos clubes participantes. Este público terá acesso exclusivo a partir das 12 horas de quinta-feira, podendo adquirir pacotes que incluem até uma possível final, com preços a partir de U$ 36 (excluindo taxas e impostos).

Grupos do Mundial de Clubes 2025

O Mundial de Clubes de 2025 promete grandes confrontos com grupos já definidos. Confira como as equipes foram divididas:

Grupo A: Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al Ahly (Egito), Inter Miami (Estados Unidos)

Palmeiras (Brasil), Porto (Portugal), Al Ahly (Egito), Inter Miami (Estados Unidos) Grupo B: Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha), Botafogo (Brasil), Seattle Sounders (Estados Unidos)

Paris Saint-Germain (França), Atlético de Madrid (Espanha), Botafogo (Brasil), Seattle Sounders (Estados Unidos) Grupo C: Bayern de Munique (Alemanha), Auckland City (Austrália), Boca Juniors (Argentina), Benfica (Portugal)

Bayern de Munique (Alemanha), Auckland City (Austrália), Boca Juniors (Argentina), Benfica (Portugal) Grupo D: Flamengo (Brasil), Espérance Sportive de Tunis (Tunísia), Chelsea (Inglaterra), Club León (México)

Flamengo (Brasil), Espérance Sportive de Tunis (Tunísia), Chelsea (Inglaterra), Club León (México) Grupo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japão), Monterrey (México), Inter de Milão (Itália)

River Plate (Argentina), Urawa Red Diamonds (Japão), Monterrey (México), Inter de Milão (Itália) Grupo F: Fluminense (Brasil), Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan HD (Coreia do Sul), Mamelodi Sundowns FC (África do Sul)

Fluminense (Brasil), Borussia Dortmund (Alemanha), Ulsan HD (Coreia do Sul), Mamelodi Sundowns FC (África do Sul) Grupo G: Manchester City (Inglaterra), Wydad AC (Marrocos), Al Ain FC (Emirados Árabes Unidos), Juventus (Itália)

Manchester City (Inglaterra), Wydad AC (Marrocos), Al Ain FC (Emirados Árabes Unidos), Juventus (Itália) Grupo H: Real Madrid (Espanha), Al-Hilal (Arábia Saudita), Pachuca (México), Red Bull Salzburg (Áustria)

Ingressos para as Fases Eliminatórias

Para acompanhantes de clubes que sonham em ver seus times na final, os ingressos para as fases eliminatórias poderão ser comprados a partir de 16 de janeiro. Esse período adicional de vendas atenderá aos torcedores que desejam estar presentes nos jogos decisivos, dependendo da classificação de suas equipes. Fique atento às comunicações de seu clube e da FIFA para garantir seu ingresso para essas partidas imperdíveis.

Publicidade

O Mundial de Clubes 2025 promete ser um evento inesquecível, reunindo fãs de futebol de todo o planeta em uma celebração extraordinária do esporte.