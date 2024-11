Morre Marco Angulo, jogador da LDU, aos 22 anos

Marco Angulo, jogador da LDU, morreu, aos 22 anos, nesta terça-feira, 11. O atleta passou 35 dias em coma devido a um acidente de trânsito ocorrido em 7 de outubro.

O acidente aconteceu em uma rodovia de Quito, quando o carro em que Angulo estava bateu em uma estrutura metálica. A colisão resultou na morte de duas pessoas no local, sendo uma delas Roberto Cabezas, que atuava como lateral do Independiente Juniors, da segunda divisão do Equador.

Marco Angulo foi resgatado com vida. Contudo, sofreu ferimentos graves na cabeça e no pulmão, e não resistiu ao longo período de internação.

Estarás siempre en nuestros corazones querido amigo. 🕊️ pic.twitter.com/vWmAAKehpl — LDU Oficial (@LDU_Oficial) November 12, 2024

Em comunicado, a LDU manifestou seu pesar pela perda do jogador: “Com profunda dor e tristeza, lamentamos anunciar o falecimento do nosso querido jogador Marco Angulo. Fazemos extensivas nossas condolências aos familiares e entes queridos. Sua partida será uma perda irreparável em nossos corações.”

Marco Angulo, que já havia defendido equipes como Independiente del Valle e FC Cincinnati, além de vestir a camisa da seleção equatoriana em três ocasiões. Ele era considerado uma promessa do país.