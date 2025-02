MLS obtém crescimento recorde com ‘efeito Messi’

Os últimos anos têm revelado um crescimento notável nas receitas das principais ligas esportivas norte-americanas. No entanto, nenhuma teve tanto destaque quanto a Major League Soccer (MLS), que registrou um crescimento expressivo de 18% em suas receitas na última temporada. Essa ascensão foi significativamente influenciada pela presença de Lionel Messi, um dos maiores ícones do futebol mundial.

No cenário esportivo norte-americano, a ascensão meteórica da MLS é um fenômeno interessante, especialmente considerando a popularidade já estabelecida de ligas como a NFL, MLB e NBA. Com um crescimento econômico notável e o aumento da audiência internacional, a MLS está se posicionando cada vez mais como uma força a ser reconhecida.

Messi pelo Inter Miami – Fonte: Instagram/@leomessi

Como a presença de Lionel Messi impacta a MLS?

A chegada de Lionel Messi à MLS trouxe uma atenção sem precedentes para a liga. Este jogador não apenas possui uma carreira repleta de glórias nos gramados, mas também é um influencer poderoso fora deles. A presença de Messi atraiu tanto os olhares do público quanto das marcas, gerando uma amplificação de negócios e contratos de transmissão vantajosos.

Um exemplo disso é o contrato da Apple TV com a MLS. A plataforma garantiu os direitos exclusivos de transmissão dos jogos por um valor anual de 250 milhões de dólares, um aumento significativo em relação ao valor anterior de 100 milhões de dólares. Este contrato destaca a confiança no aumento contínuo da audiência, catalisada em parte pela participação de Messi na liga.

Quais são os números que comprovam o impacto de Messi?

Vários números elucidam o impacto econômico que Lionel Messi trouxe para a MLS. Um dado interessante é o aumento de assinaturas da Apple TV, que registrou 110 mil novos assinantes no anúncio das transmissões e quase 300 mil dentro de um mês. Este aumento reflete a expectativa fervorosa gerada em torno dos jogos que agora contam com o talento do renomado jogador.

Além disso, a MLS conseguiu posicionar-se como uma liga com potencial para competir com outras grandes no mercado norte-americano, com receitas estimadas de 750 milhões de dólares, colocando-a atrás apenas da NHL em termos de desempenho financeiro entre as ligas da região.

Exploração da imagem de Messi e expansão da experiência

Catalisando essa onda de popularidade, o evento “The Messi Experience – A Dream Come True” está programado para chegar a São Paulo em 2025. Este evento interativo proporcionará aos fãs uma imersão nos momentos mais marcantes da carreira de Messi, evidenciando ainda mais a internacionalização e a influência cultural que ele exerce.

Mantendo o ritmo de crescimento e envolvimento, a série documental “Bola Rolando: Major League Soccer” estreará em breve na Apple Tv+, prometendo revelar os bastidores da liga e sua transformação ao longo dos anos. Esta série, com grandes nomes da indústria cinematográfica, busca engrandecer ainda mais a imagem da MLS no cenário global.

Conclusão não Declarada

O impacto de Lionel Messi na Major League Soccer vai além dos números. Sua presença promoveu uma transformação cultural, elevando o perfil da liga e expandindo suas fronteiras ao atrair novos públicos e aumentar as oportunidades de negócios. A combinação de talento, popularidade global e estratégias de marketing eficazes promete manter a MLS em um caminho de crescimento e inovação no futuro esportivo dos Estados Unidos.

