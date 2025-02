Messi se envolve em polêmica na estreia da MLS

Na abertura da temporada 2025 da Major League Soccer (MLS), no último sábado, 22, o Inter Miami empatou em 2 a 2 com o New York City FC em Fort Lauderdale, Flórida. Lionel Messi, destaque da partida com duas assistências, protagonizou momentos de revolta após o apito final.

Insatisfeito com a atuação do árbitro Rosendo Mendoza, especialmente após a expulsão de Tomás Avilés aos 23 minutos do primeiro tempo, Messi dirigiu-se ao juiz para expressar sua indignação, resultando em um cartão amarelo por reclamação.

Enquanto deixava o campo, o argentino envolveu-se em uma discussão com Mehdi Ballouchy, auxiliar técnico do New York City FC, chegando a segurá-lo pelo pescoço antes de ser contido por membros da comissão técnica do Inter Miami.

😡 The Whole Angry Messi Clip!

This video shows an irate Lionel Messi jawing at head referee Alexis Da Silva as well as grabbing New York City FC assistant coach Mehdi Ballouchy by the neck.

There’s lots to digest here, but it’s great to see Messi cares.#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/KkfWOQTQbH

