Memphis revela que ‘muitos jogadores’ querem jogar no Brasil

Memphis Depay, o renomado atacante holandês, tem se destacado significativamente no Corinthians desde sua chegada ao Brasil. Em um clássico recente contra o Santos, Depay deu uma assistência crucial, contribuindo para a vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena. O desempenho de Depay não apenas evidenciou sua habilidade, mas também destacou o crescente interesse dos jogadores estrangeiros pelo futebol brasileiro.

Após quase seis meses jogando no país, Depay fez uma revelação interessante: para a CazéTV “Eu estou mais focado aqui, claro que muitos jogadores me perguntam ‘como está aqui (no Brasil)’, eles veem os melhores momentos (dos jogos), eles assistem aos jogos que são transmitidos na Holanda. E eu digo a eles que é uma liga interessante (a brasileira), eu penso que ela está crescendo. No futebol, às vezes o jogo está fechado, às vezes aberto, não sabemos o que vamos encarar pela frente algumas vezes, muitas vezes é um prêmio”

Rodrigo Garro e Memphis Depay – EFE/ Sebastiao Moreira

Por que o futebol brasileiro atrai jogadores estrangeiros?

Conforme Memphis Depay, a paixão brasileira pelo futebol e as condições climáticas são fatores que despertam o interesse de muitos jogadores internacionais. Ele destacou: “Não é fácil, a condição climática (no Brasil) às vezes é quente, mas o pessoal aqui vive pelo futebol e eu falo a eles exatamente isso. Eu falo para eles que a paixão é real, que está crescendo. Está definitivamente crescendo, e muitos demonstram interesse de virem para o Brasil“.

Além disso, a emoção e a energia dos estádios brasileiros são um atrativo à parte. Muitos jogadores estrangeiros buscam não apenas o desafio técnico, mas também vivenciar a cultura vibrante do futebol brasileiro, algo que Depay tem experimentado intensamente.

Desafios e objetivos de Memphis Depay no Corinthians

Memphis Depay comentou sobre suas primeiras impressões ao vestir a camisa 10 do Corinthians, um número de grande significado histórico para o clube. Ele destacou a importância de melhorar a posse de bola e o jogo posicional do time, áreas em que acredita que o Corinthians pode evoluir. Depay afirmou que embora o time esteja progredindo, ainda há trabalho a ser feito para se adaptar ao estilo de jogo brasileiro e maximizar seu desempenho.

A evolução contínua do time é algo que Memphis Depay julga essencial para o sucesso a longo prazo. Ele expressou satisfação com a trajetória da equipe, mas enfatizou a necessidade de uma análise contínua para identificar áreas de melhoria.

Um novo capítulo na carreira de Memphis Depay?

Desde sua chegada em setembro de 2024, Memphis Depay registrou 8 gols e 6 assistências em 21 jogos pelo Corinthians. Desempenhos como o recente clássico contra o Santos demonstram sua importância para o time e sua adaptação ao futebol brasileiro. Enquanto se prepara para os próximos desafios contra Portuguesa, Universidad Central-VEN, e Guarani, Depay e o Corinthians estarão focados em treinar intensamente e explorar seu potencial máximo.

A temporada de 2025 promete ser crucial para o Corinthians, com Depay desempenhando um papel central. A combinação de talento, experiência internacional e a paixão pelo futebol brasileiro pode ser a chave para levar o time a novos triunfos.