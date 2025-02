Memphis é o novo dono: relembre os últimos camisas 10 do Corinthians

A camisa 10 é o maior símbolo de grandeza no futebol, associada a lendas como Pelé, Diego Armando Maradona, Ronaldinho Gaúcho e Lionel Messi. No Corinthians, a numeração também carrega uma rica história, imortalizada por ídolos como Rivellino, Neto e Carlitos Tévez. Nesta quarta-feira, 12, no clássico diante do Santos, será a vez de Memphis Depay utilizar pela primeira vez o número as costas.

Quando assinou com o Timão no ano passado, Depay acertou no contrato a inclusão de uma polêmica cláusula que lhe assegurava a camisa 10 a partir de fevereiro deste ano.

Camisa 7 na Sul-Americana e camisa 92 nas demais competições, o holandês exigiu que o acordo fosse cumprido, provocando desconforto com o meia Rodrigo Garro, antigo dono do número.

Após a estreia na temporada, na vitória por 2 a 0 diante do São Bernardo, no último domingo, 9, o jogador argentino admitiu incômodo com a mudança: “Olha, se o clube vê algum benefício e achou que essa mudança era a ideal neste momento, cabe a mim respeitar. Como já repeti aqui, não foi uma situação que me agradou porque eu estaria mentindo e eu não gosto de mentir”, afirmou na ocasião.

Tradicionalmente, Memphis utiliza a camisa 10 na seleção holandesa e também no Lyon, da França. Nas passagens por Barcelona, Atlético de Madrid e Manchester United, porém, ele não conseguiu assumir essa responsabilidade.

Para atenuar a polêmica, o Corinthians promoveu uma ação com Garro envolvendo a camisa 8, também considerada histórica no clube por nomes como Basílio, Rincón, Renato Augusto e, principalmente, Sócrates. A ideia, agora, é fazer uma espécie de “passagem” a Depay.

PLACAR relembra os últimos camisas 10 do Timão:

Rodrigo Garro (2024-2025)

Após a saída conturbada de Matias Rojas, o meio-campista argentino contratado do Talleres assumiu a 10 e rapidamente se adaptou ao futebol brasileiro. Foram 13 gols e 14 assistências somente na primeira temporada.

63 jogos | 13 gols

Matias Rojas (2023-2024)

Contratado do Racing em 2023 com status de solução, Rojas herdou a 10 após a saída inesperada de Róger Guedes para o futebol do Catar. No entanto, não correspondeu às expectativas e deixou o clube em meio a problemas financeiros. Hoje veste a 7 no Inter Miami de Lionel Messi e Luis Suárez.

30 jogos

Róger Guedes (2022-2023)

Inicialmente vestindo a 123 e, depois, a 9, Guedes se encontrou com a 10 após a saída de Willian para o futebol inglês. Foi o grande protagonista do time até sua transferência para o Al-Rayyan, do Catar, em agosto de 2023.

126 jogos | 43 gols

Willian (2021-2022)

Contratação de impacto na gestão Duílio, Willian não rendeu o esperado e deixou o clube de forma tumultuada, deixando uma impressão negativa na torcida.

45 jogos | 1 gol

Cazares (2020-2021)

Chegou ao Corinthians com a expectativa de retomar o bom futebol apresentado no Atlético-MG, mas não conseguiu se firmar após bom início sob o comando do técnico Vagner Mancíni.

27 jogos | 2 gols

Pedrinho (2020)

Cria do clube e tratado como joia, Pedrinho recebeu a camisa 10, mas pouco a utilizou, sendo vendido ao Benfica no mesmo ano.

85 jogos | 12 gols

Guilherme (2016)

Após boa passagem pelo Cruzeiro e destaque no Atlético-MG, Guilherme chegou para substituir Jadson. Apesar de algumas boas atuações, ficou longe das expectativas.

19 jogos | 13 gols

Jadson (2014-2015 / 2017-2019)

Chegou sob desconfiança após a troca com Alexandre Pato, mas rapidamente conquistou a torcida. Foi peça-chave nos cinco títulos que venceu com o Timão.

245 jogos | 50 gols

Marquinhos (2012)

Zagueiro formado no clube, Marquinhos herdou a camisa 10 de forma inusitada na Libertadores após a saída de Adriano Imperador. A competição conta com numeração fixa, sem a possibilidade de troca entre os inscritos.

Jogos: 15 jogos

Adriano (2011-2012)

A passagem do Imperador pelo Corinthians não deixou saudades. Apesar de não ter atingido seu auge, fez um gol decisivo contra o Atlético-MG, fundamental para o título brasileiro de 2011. E foi só.

7 jogos | 2 gols

