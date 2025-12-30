O atacante Memphis Depay, do Corinthians, lançou um minidocumentário que retrata a rotina de trabalhadores brasileiros e busca aproximar o cotidiano fora do futebol da própria trajetória do jogador no país. A produção, intitulada “Work a Lot”, reúne cenas gravadas em São Paulo e mostra personagens anônimos em diferentes ocupações, como vendedores ambulantes, caminhoneiros e padeiros.

O documentário alterna depoimentos e imagens do trabalho diário dessas pessoas com momentos da vida de Memphis longe dos gramados, incluindo treinos no CT do Corinthians, deslocamentos pela cidade e atividades ligadas à música. A ideia, segundo o lancçamento, é estabelecer um paralelo entre o esforço cotidiano dos trabalhadores e a lógica de dedicação constante exigida em diferentes áreas profissionais.

Em declarações divulgadas junto ao lançamento, Memphis afirma que a ideia do projeto é mostrar a “vida real, sem filtro”, e valorizar a cultura do trabalho presente no Brasil. O título do documentário também dá nome a uma música lançada recentemente pelo jogador