Mané, ex-Liverpool, diz que Flamengo merecia ganhar Mundial em 2019

Em 21 de dezembro de 2019, Liverpool e Flamengo disputaram uma eletrizante final do Mundial de Clubes. O confronto ocorreu no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, e ficou marcado pelo gol de Roberto Firmino na prorrogação, assegurando o título ao clube inglês. Esse momento histórico destacou-se não só pela vitória, mas também pela competitividade entre as duas equipes.

Publicidade

Sadio Mané, uma das estrelas em campo durante os 120 minutos, recentemente refletiu sobre essa partida. Agora jogador do Al Nassr, Mané é conhecido por sua honestidade e compartilhou como o Liverpool encontrou dificuldades frente ao time carioca. Para ele, a vitória foi uma questão de sorte, devido à intensa performance do Flamengo ao longo do jogo.

“Para ser honesto, eu fiquei surpreso com a maneira como sofremos. Porque normalmente na Europa nós jogávamos fazendo pressão, ficávamos com a bola quase o tempo todo. Mas, contra o Flamengo, nós tivemos sorte. Porque o jogo foi muito forte, foi muito bom. Às vezes, eu estava falando com o Firmino no campo, com o Salah. Porque não sabíamos o que fazer, sofremos muito”

Publicidade

“Normalmente, naquele ano – acho que foi uma das nossas melhores temporadas – era muito fácil para nós fazermos dois ou três gols. Mas nesse jogo não foi o caso. Em alguns momentos, eu fiquei até preocupado em perder o jogo. Porque o Flamengo era muito forte, principalmente defensivamente. Mas nós não desistimos. No fim, eu fiquei com a bola, dei a assistência para o Firmino, e ele marcou. Foi um jogo muito difícil. Se o Flamengo ganhasse, seria justo, porque eles também mereciam.”

Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

De que Forma o Flamengo Desafia o Liverpool?

Mané ressaltou sua surpresa com a pressão exercida pelo Flamengo. Acostumados a comandar a posse de bola e pressionar adversários na Europa, os Reds foram confrontados por uma equipe organizada defensivamente e eficiente. Esse fator foi crucial para equilibrar a disputa e, em alguns momentos, colocar o Liverpool em situação desfavorável.

Publicidade

A tensão entre os jogadores do Liverpool era evidente nas conversas constantes entre eles. Mané comentou que, em momentos críticos, discutia com Firmino e Salah sobre estratégias, já que o Flamengo neutralizava o jogo de forma notável. Segundo ele, havia apreensão de perder a partida, dada a força e estrutura do Flamengo.

A Contribuição de Sadio Mané na Final

Apesar das dificuldades, Mané teve um papel importante na jogada decisiva. Com uma assistência precisa para Firmino, contribuiu diretamente para o gol que deu a vitória ao Liverpool. No entanto, Mané foi claro: se o Flamengo tivesse vencido, seria um resultado justo, considerando a qualidade tática e determinação demonstradas pela equipe brasileira.

Por Que o Flamengo Foi um Forte Adversário?

Sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo vinha de um ano vitorioso em 2019, com conquistas da Taça Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Esse sucesso aumentou a moral do time e aprimorou seu estilo de jogo, combinando técnica, disciplina e uma defesa sólida, o que os tornou um adversário à altura de grandes clubes europeus como o Liverpool.

Próximos Compromissos do Flamengo em 2024

Madureira (F) – 16/01, às 19h (de Brasília) – Campeonato Carioca

– 16/01, às 19h (de Brasília) – Campeonato Carioca São Paulo (N) – 19/01, às 17h (de Brasília) – Amistoso

– 19/01, às 17h (de Brasília) – Amistoso Nova Iguaçu (C) – 19/01, às 21h (de Brasília) – Campeonato Carioca

Enquanto o Flamengo avança em sua jornada em 2024, as memórias de jogos épicos como o de 2019 fornecem inspiração e lições importantes. A equipe busca novas vitórias no cenário nacional e internacional, usando o legado de confrontos notáveis para moldar seu futuro no mundo do futebol.