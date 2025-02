Manchester United x Leicester: onde assistir ao jogo pela Copa da Inglaterra

O Manchester United enfrentará o Leicester City em um emocionante confronto na quarta fase da Copa da Inglaterra 2024/25. A partida, marcada para esta sexta-feira, 7 de fevereiro, acontecerá no icônico estádio de Old Trafford. Os Red Devils, atuais campeões da competição, buscam a vitória para continuar sua jornada na competição, enquanto os visitantes lutam para se recuperar em uma temporada desafiadora.

A Copa da Inglaterra representa uma importante oportunidade de título para ambas as equipes, especialmente para o Manchester United, que também está de olho na UEFA Europa League. Por outro lado, o Leicester City, comandado pelo treinador Ruud van Nistelrooy, almeja um resultado positivo para elevar o ânimo da equipe, que enfrenta dificuldades no Campeonato Inglês.

O goleiro Kasper Schmeichel, do Leicester City, celebra a defesa do pênalti com seu colega Wes Morgan – 14/03/2017

Como assistir ao jogo Manchester United x Leicester City?

A partida entre Manchester United e Leicester City terá transmissão para o público brasileiro pela ESPN e Disney+ (Premium). Os torcedores poderão acompanhar o jogo a partir das 17h (horário de Brasília), diretamente de Old Trafford, e vivenciar toda a emoção desse duelo da Copa da Inglaterra.

Qual o cenário atual das equipes?

O Manchester United enfrenta a partida com alguns desafios, principalmente devido às mudanças no elenco. A janela de transferências resultou nas saídas de Marcus Rashford para o Aston Villa e do empréstimo de Tyrell Malacia ao PSV Eindhoven. Além disso, o técnico Ruben Amorim enfrenta desfalques importantes, como Lisandro Martínez, lesionado, e outros jogadores como Luke Shaw, Jonny Evans e Mason Mount ainda em recuperação. Patrick Dorgu, um recém-chegado, está pronto para sua estreia, trazendo esperanças de renovação ao time.

Como o Leicester City se prepara para o confronto?

O Leicester City, por sua vez, também não chega com força total para a quarta fase da Copa da Inglaterra. Mads Hermansen, que retornou recentemente a ficar à disposição, provavelmente não será utilizado em Old Trafford. As ausências de Wilfred Ndidi, Ricardo Pereira e Abdul Fatawu, todos afastados por questões físicas, aumentam o desafio para Van Nistelrooy, que considera mexer no XI inicial para buscar um resultado favorável.

Expectativas para a partida e impacto na temporada

A partida entre Manchester United e Leicester City é aguardada com ansiosidade pelos torcedores de ambas as equipes. Para o United, a vitória representa não apenas a continuidade na Copa da Inglaterra, mas também a chance de responder às expectativas de uma temporada promissora. Por outro lado, o Leicester City busca na partida uma oportunidade de redenção, capaz de impactar diretamente a moral e o desempenho do time no restante do ano.