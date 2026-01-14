O Palmeiras decidiu liberar, sem custos, o goleiro Weverton, que está próximo de acerto para defender o Grêmio. Aos 38 anos, o arqueiro é um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube, com 12 títulos conquistados.

O desfecho de fim de ciclo acontece simbolicamente dias após Abel Ferreira exaltar o atleta. Após a vitória alviverde contra o Portuguesa, no último sábado, 10, o técnico disse: “O Weverton tem contrato, é jogador do Palmeiras. É maior goleiro da história do Palmeiras, muitos gostem ou não.”

A fala repercutiu entre torcedores, que relembraram figuras históricas que já passaram pela posição no clube. A opinião do treinador ainda vai na contramão do Time dos Sonhos do Palmeiras na edição de 1519 da Revista PLACAR, publicada em janeiro de 2025, que está disponível em versão digital em nosso app e física nas bancas de todo o país.