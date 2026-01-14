O Palmeiras decidiu liberar, sem custos, o goleiro Weverton, que está próximo de acerto para defender o Grêmio. Aos 38 anos, o arqueiro é um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube, com 12 títulos conquistados.
O desfecho de fim de ciclo acontece simbolicamente dias após Abel Ferreira exaltar o atleta. Após a vitória alviverde contra o Portuguesa, no último sábado, 10, o técnico disse: “O Weverton tem contrato, é jogador do Palmeiras. É maior goleiro da história do Palmeiras, muitos gostem ou não.”
A fala repercutiu entre torcedores, que relembraram figuras históricas que já passaram pela posição no clube. A opinião do treinador ainda vai na contramão do Time dos Sonhos do Palmeiras na edição de 1519 da Revista PLACAR, publicada em janeiro de 2025, que está disponível em versão digital em nosso app e física nas bancas de todo o país.
Weverton na história do Palmeiras
Contratado em 2018 junto ao Athletico Paranaense, o goleiro conquistou 12 títulos em sua passagem. Ele chegou a esse número com os Campeonatos Brasileiros de 2018, 2022 e 2023, os Campeonatos Paulistas de 2020, 2022, 2023 e 2024, as Libertadores de 2020 e 2021, a Copa do Brasil de 2020, a Recopa Sul-Americana de 2022 e a Supercopa do Brasil de 2023.
Em troféus, o número o coloca como um dos jogadores mais vencedores da história do clube, ao lado de Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira. No entanto, especialmente entre 2024 e 2025, se tornou alvo de críticas da torcida palmeirense, por lances em clássicos e na eliminação do Mundial de Clubes, diante do Chelsea.