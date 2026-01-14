O Palmeiras confirmou na tarde desta quarta-feira, 14, a saída do goleiro Weverton. O jogador, de 38 anos, está acertado com o Grêmio e deve ser anunciado pelo Tricolor Gaúcho ainda nesta semana.

Weverton se despede do Palmeiras como goleiro com maior número de títulos na história do clube: 12. Para o técnico Abel Ferreira, o melhor da posição — a eleição da Time dos Sonhos de PLACAR, edição 1519, apontou outro vencedor.

“A passagem de Weverton Pereira da Silva pela Sociedade Esportiva Palmeiras ficará marcada pela dedicação a cada treino, o comprometimento a cada partida, o desempenho em nível de Seleção Brasileira, os momentos de glórias e os de resiliência, mas, sem dúvida, eterniza-se também pelos impressionantes recordes alcançados ao longo de quase oito anos defendendo as cores alviverdes”, diz o comunicado do Palmeiras.