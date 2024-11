Luís Enrique sobre o PSG: ‘parece filme de terror’

O Paris Saint-Germain, sob o comando de Luis Enrique, enfrenta um momento complicado na Liga dos Campeões após uma derrota por 2 a 1 em casa contra o Atlético de Madrid. Este revés, ocorrido na quarta rodada da fase de grupos, destacou os desafios que o time parisiense precisa superar, deixando torcedores preocupados com o destino do clube no torneio europeu.

O jogo teve um final dramático, com Ángel Correa marcando para os espanhóis nos instantes finais, afetando não apenas a moral dos jogadores, mas também a posição do PSG na tabela, complicando suas chances de avançar no campeonato.

— É uma sensação muito triste, porque acho que eles (torcedores) estiveram apoiando o tempo todo. Nós estivemos insistindo até o último segundo, mas parece um filme de terror, é muito injusto

Impacto da Derrota no PSG

O resultado adverso frente ao Atlético de Madrid fez com que o PSG caísse para a 25ª posição no grupo. Com apenas quatro pontos somados em quatro jogos, a equipe vive uma situação delicada. Se a Champions League terminasse hoje, o PSG estaria eliminado, aumentando a pressão sobre Luis Enrique e seus jogadores para reverter essa situação nas partidas restantes.

Destaques do Confronto

O PSG iniciou bem com um golaço de Zaïre-Emery aos 13 minutos, mas a resposta rápida do Atlético, com Molina empatando logo após, reduziu as esperanças parisienses. Apesar de ter 85% de posse de bola na primeira metade, o PSG não conseguiu transformar esse domínio em uma liderança no placar.

Próximos Desafios

A frustração tomou conta do vestiário após o jogo, refletida nas falas de Luis Enrique, que ressaltou a semelhança com outras partidas difíceis da temporada e a necessidade de mudança urgente. O próximo desafio do PSG na Liga dos Campeões é contra o Bayern de Munique fora de casa.

No âmbito doméstico, o PSG enfrenta o Angers pelo Campeonato Francês. Esta partida, marcada para sábado, é uma oportunidade de recuperar a confiança e retornar ao caminho das vitórias. Luis Enrique e sua equipe sabem que cada jogo é crucial para manter as esperanças em todas as competições.

Expectativas Futuras

Em uma posição vulnerável na Champions League, o PSG precisa focar na preparação e estratégia para os desafios futuros. Ajustar tanto o desempenho em campo quanto a mentalidade da equipe será essencial para enfrentar os obstáculos de forma eficaz. Luis Enrique entende que uma resposta rápida e positiva é crucial para mudar o rumo do time nesta temporada desafiadora.