Liverpool x Fulham: horário, escalações e onde assistir

No próximo sábado, 14 de dezembro de 2024, o Liverpool enfrentará o Fulham no icônico Estádio Anfield pela 16ª rodada da Premier League. Este jogo promete ser vibrante: o Liverpool deseja reforçar sua liderança na competição, enquanto o Fulham busca melhorar sua posição. Os ‘Reds’ lideram com 35 pontos, quatro à frente do Chelsea, e o Fulham ocupa o décimo lugar com 23 pontos.

O Anfield, uma das maiores arenas do futebol inglês com capacidade para mais de 61 mil torcedores, será o palco desse importante duelo. A torcida local certamente estará pronta para apoiar o Liverpool na busca por mais uma vitória que aumente sua vantagem no topo da tabela.

Como Assistir ao Jogo no Brasil?

No Brasil, os fãs de futebol poderão assistir ao emocionante confronto entre Liverpool e Fulham pela plataforma de streaming Disney+. A transmissão começará às 12h (horário de Brasília), garantindo que os fãs não percam nenhum lance deste clássico da Premier League.

Histórico de Confrontos

Segundo o portal especializado oGol, este será o 78º encontro entre Liverpool e Fulham. O Liverpool possui uma clara vantagem histórica com 45 vitórias, enquanto o Fulham venceu 13 vezes, com 19 partidas terminando empatadas. O último confronto resultou em uma vitória do Liverpool por 3 a 1, mesmo jogando fora de casa.

Forma Recente das Equipes

O Liverpool vem apresentando uma forma impressionante, com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos. Já o Fulham tem mostrado inconsistência, com duas vitórias, dois empates e uma derrota no mesmo intervalo. Isso indica um Liverpool mais estável, mas o Fulham não deve ser subestimado.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Quansah, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones, Szoboszlai; Salah, Gakpo, Diaz

Fulham: Leno; Tete, Cuenca, Diop, Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, Smith Rowe, Adama; Jimenez

Desfalques e Expectativas

Para este jogo, o Liverpool não terá Alexis Mac Allister, suspenso, e Federico Chiesa ainda está em recuperação de lesão, enquanto Diogo Jota permanece como dúvida, apesar de já ter voltado aos treinos. O Fulham enfrenta cinco desfalques confirmados, incluindo Calvin Bassey e Tom Cairney, suspensos, além de Joachim Andersen e Harrison Reed, que se recuperam de lesões.

Diante dos desfalques do Fulham e da excelente fase do Liverpool, o time da casa é favorito para vencer, ainda mais jogando em seu estádio. A expectativa é de um confronto acirrado, mas com vantagem para o Liverpool.