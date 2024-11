Leila é direta sobre Gabigol: ‘não vai fazer o Palmeiras de trampolim’

Gabigol, um dos jogadores mais proeminentes do futebol brasileiro, continua a despertar atenção e curiosidade. Sua habilidade extraordinária em campo e personalidade carismática o tornaram indispensável para o Flamengo, mas sua recente declaração de que deixará o clube ao final de 2024 gerou diversas reações e especulações sobre seu futuro.

O próximo destino de Gabigol é um tema candente entre os torcedores e analistas. Clubes tanto do Brasil quanto do cenário internacional monitoram atentamente a situação. O Palmeiras já se retirou da disputa, mas o Cruzeiro surge como um candidato promissor para sua contratação.

“Achei que ficou inviável a proposta. A sensação que eu tinha é que o atleta não queria ir pro Palmeiras. Para negociar, o atleta tem que querer vir, tá? Não vai usar o Palmeiras de trampolim para conseguir negociações melhores”

Por que o Palmeiras Não Considera Gabigol?

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, esclareceu que Gabigol não se enquadra no planejamento do clube. Em entrevista, ela mencionou que as conversas não foram satisfatórias e que os valores envolvidos eram altos demais para a realidade do clube. Além disso, a dirigente destacou a falta de interesse de Gabigol em se juntar ao Palmeiras.

As negociações estagnaram devido às altas cifras envolvidas.

O jogador não manifestou interesse concreto em atuar pelo Palmeiras.

Para evitar uma disputa acirrada por Gabigol, a presidente preferiu não prosseguir.

O Que Reserva o Futuro para Gabigol em 2025?

Com o desinteresse do Palmeiras, focos se voltam para outros clubes que podem contar com Gabigol. O Cruzeiro desponta como forte concorrente, embora desafios financeiros e estratégicos sejam inevitáveis. O Santos, onde Gabigol iniciou sua trajetória, também observa a situação com esperanças de um retorno emocional do atacante.

Enquanto o mercado de transferências permanece fechado, debates sobre qual será o futuro lar de Gabigol persistem. Uma transferência internacional também é uma forte possibilidade, considerando seu talento amplamente reconhecido fora do Brasil.