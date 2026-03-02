Nesta terça-feira, 3, o estádio Elland Road será o cenário de um duelo decisivo pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. O Leeds recebe o Sunderland às 16h30 (de Brasília), em uma partida que coloca frente a frente duas equipes em busca de estabilidade na reta final da competição.

Momento das equipes na Premier League

O confronto é fundamental para as pretensões de ambos os clubes na temporada. O Leeds, jogando sob seus domínios, carrega a responsabilidade de somar pontos para se distanciar da zona de perigo.

A equipe ocupa a 15ª colocação, com 31 pontos, e vive uma fase de oscilação, acumulando 7 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Vindo de resultados instáveis, o time aposta na força da torcida em casa para reencontrar o caminho das vitórias e evitar riscos de rebaixamento.

Do outro lado, o Sunderland chega ao confronto em uma situação ligeiramente mais confortável na tabela. Ocupando a 12ª posição com 37 pontos, o time visitante busca consolidar sua permanência na elite do futebol inglês.

Com uma campanha equilibrada de 9 vitórias, 10 empates e 9 derrotas, o objetivo é alcançar a marca de segurança de 40 pontos o quanto antes para garantir um final de temporada tranquilo, sem sustos nas rodadas finais.

Onde assistir

Para os torcedores que desejam acompanhar a partida ao vivo, a transmissão para o Brasil será realizada pelo serviço de streaming Disney+. No Reino Unido, o jogo será exibido pela TNT Sports 2, enquanto nos Estados Unidos a cobertura fica por conta do Peacock e canais da NBC Sports.