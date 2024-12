Juventude anuncia renovação do ‘vovô’ Nenê

Nada de aposentadoria: o meia Nenê, de 43 anos, seguirá no Juventude para a temporada de 2025. O anúncio do clube gaúcho veio acompanhado de um divertido vídeo em que o atleta caracterizado com um idoso.

Nenê aparece fantasiado na Praça Dante Alighieri, no centro de Caxias do Sul, no que depois se mostra um pesadelo para anunciar sua permanência.

Fim de ano tem mesmo esse jeitinho de despedida, né? Mas aí chega o Natal para nos lembrar de algo essencial: é tempo de renovação! Renovar os sonhos, a esperança, a fé e, principalmente, os laços com quem faz a nossa vida mais feliz. Um Feliz Natal e que JUntos possamos… pic.twitter.com/TGfuVWjIFD — E.C. Juventude (@ECJuventude) December 24, 2024

O jogador com passagens marcantes por Palmeiras, Santos, Vasco, São Paulo, PSG, entre outros, chegou ao Juventude em 2023 e, mesmo acima dos 40 anos, tornou-se uma das referências do clube que conseguiu o acesso à Série A e neste ano se manteve na elite.

Na última temporada, Nenê disputou 36 jogos, com três gols marcados e quatro assistências. Em agosto, o meia-atacante bateu um recorde: aos 43 anos, tornou-se o jogador mais velho a balançar as redes pela Série A do Brasileirão, diante do Inter, superando Rogério Ceni, que fez um gol pelo São Paulo contra o Figueirense com 42 anos e seus meses, em 2015.