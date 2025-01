Juninho Capixaba renova com o Bragantino até 2027

O Red Bull Bragantino reforçou sua confiança no lateral Juninho Capixaba, anunciando a renovação de seu contrato até dezembro de 2027. Desde sua chegada em 2023, o jogador de 27 anos tem sido uma peça chave na equipe de Bragança Paulista. Seu desempenho tem chamado atenção por sua versatilidade e presença em campo.

Publicidade

Durante a última temporada, Juninho Capixaba participou de 46 jogos, marcando cinco gols e proporcionando duas assistências. Embora tenha começado 2025 com dificuldades, com falhas na partida contra o Corinthians, seu histórico continua sólido com mais de 100 jogos pelo clube e oito gols marcados desde sua chegada.

Juninho Capixaba marca pelo Bragantino contra o Criciúma – Luis Moura/Wpp/Gazeta Press



Siga o canal no WhatsApp e fique por dentro das últimas notícias. Para fazer parte da nossa comunidade, acompanhe a PLACAR nas mídias sociais.

Quem é Juninho Capixaba?

Formado nas categorias de base do Bahia, Juninho Capixaba chamou a atenção de grandes times nacionais. Antes de se juntar ao Bragantino, ele vestiu a camisa do Corinthians, Grêmio e Fortaleza. Conhecido por sua habilidade em apoiar tanto na defesa quanto no ataque, tornou-se uma referência no lado esquerdo do campo, acumulando participações decisivas em diversas competições.

Publicidade

Seu contrato renovado até 2027 demonstra a confiança do Red Bull Bragantino em seu potencial e importância para a equipe. Juninho é tido como um jogador de impacto, capaz de influenciar o ritmo do jogo e contribuir significativamente para o time.

Como o Bragantino Evitou o Rebaixamento?

A temporada de 2024 no Campeonato Brasileiro foi desafiadora para o Red Bull Bragantino. O clube foi salvo do rebaixamento apenas na última rodada, terminando a competição com 44 pontos. A reta final do torneio foi crucial, e a determinação da equipe foi um fator essencial para garantir a permanência na elite do futebol brasileiro.

A determinação de jogadores como Juninho Capixaba foi crucial em momentos decisivos. Sua capacidade de se recuperar e continuar contribuindo com a equipe é uma das razões pelas quais o Bragantino busca reformular sua abordagem para o próximo campeonato, aprendendo com os desafios enfrentados ao longo do ano anterior.

Publicidade

Qual o Futuro de Juninho Capixaba no Bragantino?

Com a renovação do contrato, o futuro de Juninho Capixaba no clube parece promissor. Ele continua sendo uma peça integral no planejamento do técnico, que almeja elevar o desempenho do time em todas as competições. Sua presença no elenco é vista como um ponto de estabilidade e experiência, algo vital para alcançar melhores resultados.

A próxima partida do Bragantino no Campeonato Paulista será contra o Água Santa. Este jogo oferece uma oportunidade de recuperação para Juninho e seus companheiros, com os torcedores ansiosos para ver o time superar os desafios iniciais de 2025 e consolidar sua posição no futebol nacional.

Principais Desafios para 2025

Para o Bragantino, 2025 pode ser um ano de transformação e crescimento. Com Juninho Capixaba comprometido com o clube, a esperança é de que sua liderança e experiência dentro de campo ajudem a equipe a evitar os erros do passado. Mais do que nunca, a atenção aos detalhes nas defesas e um ataque eficaz serão fundamentais para o sucesso.

Manter o foco nas competições nacionais para evitar o risco de rebaixamento.

Desenvolver talentos emergentes da base para fortalecer o elenco.

Maximizar a capacidade de jogo do elenco principal com foco estratégico.

Com um planejamento bem estruturado, o Bragantino pode almejar não apenas a sobrevivência, mas também se destacar e buscar posições mais altas nas tabelas de classificação.