Jornalista sobre Neymar: ‘ser arrogante é mais feio que ser ignorante’

O renomado jornalista Juca Kfouri criticou recentemente as declarações de Neymar em uma entrevista concedida ao ex-jogador Romário. Durante a conversa, Neymar afirmou que jogaria nas Copas do Mundo de 1970, 1994 e 2002 no lugar de jogadores icônicos como Tostão, Dunga e Rivaldo. Essa afirmação gerou uma ampla discussão sobre a percepção de Neymar acerca de seu próprio talento e das figuras históricas do futebol brasileiro.

A opinião de Juca Kfouri sobre essa colocação foi ferrenha. Ele destacou que, na formação campeã de 1970 no México, composta por talentos como Jairzinho, Gérson, Tostão, Pelé e Rivellino, Neymar não teria lugar entre os titulares. Kfouri argumenta que Neymar, apesar de sua habilidade inegável, não demonstra a mesma compreensão do futebol coletivo que Tostão apresentava.

“Ora, aqui a barbaridade é tática, nada a ver com qualquer comparação entre as qualidades dos dois. Dunga só foi menos importante que Romário na campanha do tetra e Neymar teria lugar sim no ataque, mas na vaga de Bebeto, pois no auge dos dois o ex-santista foi superior — o que, registre-se, em nada diminui o brilhante desempenho de Bebeto naquela Copa. “Um dia perguntaram a Diego Lugano, o zagueiro que fez bela história no São Paulo e na Celeste, se ele brincava quando criança de ser Obdulio Varela, o capitão do Uruguai no Maracanazo de 1950. Lugano olhou firme nos olhos do entrevistador por alguns longos segundos e respondeu, seríssimo, em portunhol: ‘Não se brinca com los dioses’. Mais não disse, nem era preciso. Já Robinho não sabia quem era Nilton Santos, a Enciclopédia do Futebol. Neymar fez até pior em entrevista a Romário. Porque ser arrogante é mais feio que ser ignorante”, disse o jornalisa Juca Kfouri

Neymar celebra o primeiro gol pelo Hilal após retorno de lesão – Al-Hilal/Divulgação



Neymar poderia substituir Dunga ou Bebeto?

Em relação à ideia de Neymar substituir Dunga na seleção de 1994, Kfouri pontuou que essa troca seria um “erro tático”. Dunga era essencial na construção da equipe tetracampeã, contribuindo significativamente com sua visão de jogo e liderança. Kfouri até admite que Neymar, no auge, poderia ser uma alternativa a Bebeto, mas a estima pelo desempenho de Bebeto naquela Copa permaneceu alta.

Por que comparar Neymar a Rivaldo gera controvérsias?

A substituição proposta por Neymar, de se colocar no lugar de Rivaldo na Copa de 2002, foi talvez a mais crítica das afirmações. De acordo com Kfouri, Rivaldo foi um jogador decisivo e fundamental no pentacampeonato, muitas vezes se destacando mais que outros craques renomados da época, como Ronaldo Fenômeno. Rivaldo havia comprovado seu domínio técnico e inteligência em campo, característica ainda não tão evidenciada no estilo de jogo de Neymar.

O que essas comparações revelam sobre a visão de Neymar?

As declarações de Neymar, segundo Juca Kfouri, podem indicar uma desconexão ou uma percepção inflacionada de seu papel na história do esporte. A comparação com ícones estabelecidos suscita discussões não apenas sobre as capacidades individuais, mas também quanto ao respeito pelas gerações que pavimentaram o caminho para o futebol moderno. Neymar, mesmo reconhecido internacionalmente, ainda enfrenta o desafio de entender seu lugar no panteão de lendas do futebol brasileiro.

Reflexões gerais sobre o legado e a humildade no esporte

O debate em torno das falas de Neymar reforça a importância da humildade e do reconhecimento da trajetória de outros grandes jogadores. Como exemplificado pela atitude de Diego Lugano ao ser questionado sobre ícones do futebol uruguaio, existe uma linha tênue entre confiança e arrogância. Respeitar os pioneiros do esporte não é apenas uma questão de cortesia, mas também de compreensão do legado coletivo que o futebol representa.