John Kennedy é anunciado pelo Pachuca, do México

O atacante John Kennedy foi anunciado oficialmente como novo jogador do Pachuca. O acordo é um empréstimo válido por uma temporada, feito junto ao Fluminense, clube que detém seus direitos. A expectativa em torno de sua chegada ao clube mexicano é alta, devido ao desempenho notável de Kennedy na temporada de 2023, quando marcou o gol do título da Libertadores. Em 2024, o jogador apresentou notável queda de rendimento.

A contratação de John Kennedy pelo Pachuca é uma estratégia em preparação para o Mundial de Clubes, um torneio que está próximo. Espera-se que o atacante acrescente qualidade ao time, contribuindo significativamente nas competições que o Pachuca disputará ao longo do ano. O Fluminense garantiu R$ 3 milhões pelo empréstimo, com a possibilidade de uma compra definitiva ao término do contrato.

Detalhes do Contrato de Empréstimo

O contrato entre Pachuca e Fluminense inclui uma cláusula de opção de compra. Esta cláusula pode ser ativada se John Kennedy atingir metas específicas durante sua passagem pelo México. O preço acordado para a aquisição de 70% dos direitos econômicos do jogador está estipulado em US$ 6 milhões, cerca de R$ 37 milhões. Essa estrutura permite que o Pachuca avalie o desempenho de Kennedy antes de decidir por uma aquisição permanente.

“O Rei da Montanha chegou a Pachuca para reivindicar seu lugar… Bem-vindo!”, escreveu o clube mexicano nas redes sociais.

Histórico de John Kennedy no Fluminense

Descoberto pelo tradicional Fluminense, John Kennedy tornou-se um membro chave do time carioca. Durante sua trajetória, o atacante jogou 88 partidas e fez 15 gols pela equipe tricolor. Um momento marcante foi há duas temporadas, quando Kennedy desempenhou um papel crucial na conquista da Libertadores, contribuindo com 12 gols importantes para o triunfo do time, incluindo o da final diante do Boca Juniors.

Antes de brilhar no Flu, Kennedy foi emprestado à Ferroviária, onde continuou a aprimorar suas habilidades. A experiência adquirida no Brasil é vista como fundamental para o sucesso nesta nova etapa internacional de sua carreira.

Expectativas para John Kennedy no Pachuca

Com a chegada de John Kennedy ao Pachuca, as expectativas são grandes em relação à sua adaptação ao futebol mexicano. Sua velocidade, técnica apurada e habilidade para decidir jogos cruciais são suas maiores qualidades, que devem se destacar na nova liga. Para o Pachuca, ter um atleta desse calibre é uma oportunidade valiosa para melhorar seus resultados na temporada.

Participar do Mundial de Clubes oferece a Kennedy uma plataforma global para demonstrar suas habilidades e, possivelmente, aumentar seu valor de mercado. O clube e os torcedores esperam que sua presença em campo eleve o nível da equipe tanto local quanto internacionalmente.